ASSE Mercato : Après Puel et Bonnevay, un autre cadre sur le départ

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 15:35

Après le limogeage de Puel et la démission de son adjoint Jacky Bonnevay, une autre cadre de l’organigramme de l' ASSE serait sur le départ.

ASSE : Jean-Luc Buisine bientôt licencié ?

Écarté de l'équipe professionnelle, Claude Puel n’est plus l’entraîneur de l’ ASSE depuis lundi. Le club ligérien lui cherche un successeur. Dans la foulée, Jacky Bonnevay, l’un de ses adjoints, a demandé à partir aussi de chez les Verts. Selon les informations de L’Équipe, il a trouvé un accord avec la direction stéphanois pour résilier son contrat à l'amiable avec l'AS Saint-Étienne, lundi soir. Après ces deux techniciens, un membre de l’organigramme des clubs est menacé de renvoi d’après les informations de But Football Club. La source parle du Jean-Luc Buisine, directeur du recrutement qui « devrait être licencié prochainement ».

D’après le média, l’ ASSE reproche au bras droit de Claude Puel, le mercato estival pauvre des Verts avec la seule arrivée d'Ignacio Ramirez, qui plus est, l'attaquant uruguayen s’est avéré un flop chez les Stéphanois. Et depuis la fin du marché des transferts de l’été 2021, Jean-Luc Buisine (60 ans) était sur la sellette. But croit savoir que ce dernier « ne devrait pas échapper au couperet cette fois, même s'il pourrait diriger le mercato hivernal avant d'être débarqué ». Notons que le patron du recrutement de l’ ASSE est arrivé dans le Forez en même temps que Claude Puel, le 4 octobre 2019. Son contrat initial expire aussi le 30 juin 2022.

Sablé sur le banc de touche contre le Stade de Reims

Pour remplacer le technicien castrais, le board des Verts a des noms sur sa liste. Ceux de Pascal Dupraz, David Guion, Jean-Louis Gasset ou encore Frédéric Hantz circulent à Saint-Étienne. En attendant le nouvel entraîneur, Roland Romeyer a désigné Julien Sablé pour diriger les entraînements en vue de la préparation du match contre le Stade de Reims, samedi (21h) en Bourgogne. Pour rappel, l' ASSE est la lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points à 2 journées de la fin de la phase aller.