LOSC Mercato : Fonte critique le recrutement de Lille OSC

08 décembre 2021

Capitaine du LOSC, José Fonte s’est confié à France Bleu Nord sur le mercato estival du club nordiste. Un marché qu’il juge pauvre.

LOSC : José Fonte espérait « l’arrivée d’un grand joueur »

Champion de France à l’issue de la saison dernière, le LOSC a démarré la Ligue des champions directement en phase de poule. José Fonte s’attendait à des renforts de taille pendant le mercato d’été, en vue de la coupe d’Europe. Il avoue qu’il n’est pas satisfait du marché estival des Lillois. « Je crois que malheureusement nous n’avons pas été forts dans notre mercato », a déclaré le défenseur central de Lille OSC.

« On a trouvé deux, trois bons joueurs, mais je crois que nous avions besoin d’un ou deux éléments en plus pour lancer une nouvelle dynamique avec une énergie différente », a-t-il indiqué. L’international portugais espérait en effet « l’arrivée d’un grand joueur » dans le Nord. Or, les responsables du LOSC ont recruté « de bons joueurs, mais ils sont jeunes et doivent encore s’adapter ». Il a estimé par conséquent que le club vainqueur de la Ligue 1 dernière « n’a pas trouvé de bonnes solutions ».

Mercato : Le capitaine lillois envie Nice, Rennes, l'OL et l'OM

Pour finir, José Fonte a envié le mercato des autres clubs concurrents des Lillois dans la course au podium. « Quand tu regardes l’OGC Nice, le Stade Rennais, tous ont acheté des joueurs, de bons joueurs. Je pense aussi au PSG, à l’OL et l’OM », a-t-il fait remarquer, avant de tempérés ses critiques sur l’équipe actuelle des Dogues : « on travaille donc avec nos armes, mais je n'oublie pas qu'on a toujours de grandes qualités ».

Seulement 3 recrues à Lille OSC à l'été

Le LOSC a recruté seulement trois joueurs pendant le dernier mercato. Ce sont : Ivo Grbic (gardien de but prêté par l’Atlético Madrid), Gabriel Gudmundsson, arrière gauche transféré du FC Groningen (Pays-Bas) contre 6 M€ et Amadou Onana, milieu défensif débarqué de Hambourg SV contre un chèque de 7 M€. Dans le sens des départs, Mike Maignan a été transféré à l’AC Milan, Boubakary Soumaré à Leicester City, Bakary Adama Soumaoro à Bologne, Jean Onana à Bordeaux, Hervé Kouakou Koffi à Charleroi…