Bordeaux Mercato : Deux Girondins supervisés par l’AC Milan

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2021 à 22:05

Les dirigeants de l’ AC Milan ont été séduits par deux joueurs des Girondins de Bordeaux et les ont récemment observés lors d'un match de Ligue 1.

Bordeaux Mercato : L’AC Milan s’intéresse à deux Bordelais

Même si les mutations ne sont pas encore autorisées, le mercato hivernal ouvrant ses portes le 1er janvier prochain, les recruteurs de tous les clubs s’activent déjà en coulisse pour mettre la main sur de nouveaux renforts. Et l’AC Milan ne déroge pas à cette règle. La cellule de recrutement du club milanais observe de très près le profil de deux joueurs des Girondins de Bordeaux.

Selon les dernières informations de Calciomercato, des émissaires de l’AC Milan ont même effectué le voyage en France pour assister au match nul entre Bordeaux et Lyonn (2-2) le week-end dernier. Ces émissaires avaient pour mission d’observer deux Bordelais. Le premier est bien évidemment le milieu de terrain, Yacine Adli, acheté cet été par les Rossoneris et laissé en prêt cette saison chez les Girondins de Bordeaux. Le joueur de 21 ans réalise belles prestations dans l’entrejeu des Marine et Bleu et les dirigeants italiens restent très attentifs à sa progression dans le championnat français. Les Rossoneri gardent aussi un oeil sur un autre élément du milieu de terrain de Bordeaux.

Jean Onana suivi de très près par les Milanais

Le média italien assure que Jean Onana serait lui aussi pisté par l’AC Milan. La direction du club milanais envisagerait de le recruter afin de compenser le probable départ de Franck Kessié, cible du Paris Saint-Germain. L'international camerounais a déjà disputé 10 matchs pour 2 buts et une passe décisive sous les couleurs bordelaises cette saison. Reste à savoir quelle somme les dirigeants de Bordeaux pourraient réclamer avant de céder leur joueur de 21 ans. Jean Onana est sous contrat jusqu’en juin 2026. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros, selon le Transfermarkt.