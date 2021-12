OL-Glasgow Rangers : La compo de Lyon, un turnover annoncé !

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2021 à 14:56

L’ OL est déjà qualifié et assuré de finir premier de son groupe. Peter Bosz devrait donc faire tourner son effectif face aux Rangers, ce jeudi.

OL : Bosz va faire tourner son effectif en vue du LOSC

Leader du groupe A avant le dernier match de la phase de poule de la Ligue Europa contre les Rangers de Glasgow (18h45), l’ OL ne craint plus rien. Grâce à ses 8 points d’avance sur son adversaire (2e), l’équipe rhodanienne ne peut plus être délogée de la première place. De plus, le club écossais est aussi assuré de finir à la 2e place, synonyme de qualification pour les barrages (16es de finale).

Ce match de l’Olympique Lyonnais contre le club écossais est donc sans enjeu pour les deux adversaires. Dès lors, Peter Bosz va remanier son équipe (18h45), surtout que Lyon a un match capital contre le LOSC, samedi (13h) au Stade Pierre Mauroy. Il faut noter que l’ OL compte deux blessés et absents en défense : Sinaly Diomandé et Jason Denayer (arrières centraux). Comme il l’a fait lors des dernières rencontres, le coach des Gones devrait faire appel aux jeunes joueurs.

Cherki encore titulaire, Anthony Lopes sur le banc ?

L’Équipe croit savoir qu’il va faire confiance à Castello Lukeba (18 ans) en défense centrale. Ce dernier a disputé entièrement le dernier match de Ligue 1 contre Bordeaux (2-2). Il avait aussi été titulaire contre Brondby IF au Danemark (1-3) lors de la 5e journée de la phase poule en Ligue Europa. Auteur d’un doublé contre le club danois, Rayan Cherki (18 ans) devrait être encore titulaire. Tout comme Hugo Vogel (arrière gauche de 17 ans) ou encore Habib Keita (milieu de terrain de 19 ans).

Dans les buts, Julian Pollersbeck devrait prendre la place d’Anthony Lopes. Quant à Lucas Paqueta, il ne figure pas dans le groupe lyonnais. Il a été laissé au repos à trois jours du choc face au LOSC en championnat.

La compo probable de l'OL face aux Rangers :

Gardien : Pollersbeck

Défenseurs : Vogel, Da Silva, Lukeba, Henrique

Milieux de terrain : Caqueret, Keita

Attaquants : Cherki, Shaqiri, Toko-Ekambi, Dembélé (c)