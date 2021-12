OM Mercato : Le Barça prépare un mauvais coup à Marseille

Publié par Thomas le 10 décembre 2021 à 16:45

Le Barça aurait abandonné l'idée de recruter Karim Adeyemi, manque de chance pour l' OM, le club piste désormais un gros objectif de Longoria.

OM Mercato : Alvarez nouveau grand objectif du Barça !

Malgré une crise sportive et économique d’envergure, le FC Barcelone ne perd pas espoir de faire venir un grand avant-centre cet hiver, secteur de jeu défaillant chez les Blaugrana depuis le début de saison. Avec la probable fin de carrière de la recrue Sergio Agüero, Xavi et sons staff s’activent en interne pour débusquer le futur leader d’attaque du club et pisteraient un phénomène argentin.

C’est la sensation de ce début de saison en Argentine, Julian Alvarez, 21 ans signe une montée en puissance folle dans son club de River Plate, où il a déjà inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives en 20 rencontres. Des stats impressionantes qui ne sont pas passées à côté de très gros clubs du Vieux Continent dont l’Olympique de Marseille, qui le lorgne de près via son directeur sportif Pablo Longoria. Cependant, l’ OM pourrait se faire chiper le joyau par le FC Barcelone, qui en fait sa cible prioritaire pour 2022.

Comme l’avance le journaliste portugais Pedro Almeida, le Barça aurait abandonné la piste menant à l’attaquant du RB Salzburg, Karim Adeyemi, et aurait orienté ses efforts sur le dossier Alvarez, désormais prioritaire en Catalogne. Les Blaugrana se disent prêt à débourser jusqu’à 25 millions d’euros pour l’avant-centre de River Plate. Une somme bine supérieure aux moyens de l'Olympique de Marseille.

Ça brûle pour Ferran Torres à Barcelone

En plus de Alvarez, le FC Barcelone pourrait cet hiver récupérer un autre joueur de 21 ans, Ferran Torres. L’international espagnol a récemment donné son feu vert au board blaugrana pour signer un contrat longue durée en Catalogne.

Si les deux parties sont d’accord, Laporta doit désormais convaincre Manchester City, qui a fixé le prix de son attaquant à 75 millions d’euros. Si cette somme parait hors de portée du Barça, les deux clubs semblent avancer vers la bonne voie, et un accord pourrait rapidement être trouvé pour une signature cet hiver.