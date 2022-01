OM Mercato : Longoria se fait chiper une cible par Man City !

Publié par Timothée Jean le 21 janvier 2022 à 23:41

Mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria et l’ OM ! Manchester City est parvenu à boucler l’arrivée d’un jeune crack argentin, suivi depuis de longues dates par Marseille.

OM Mercato : Man City rafle la mise pour Julian Alvarez

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est déterminé à décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et pour ce faire, les Olympiens comptent sur le marché des transferts. Les Marseillais sont déjà parvenus à mettre la main sur deux renforts cet hiver et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Désireux de donner plus de profondeur à son effectif, la direction de l’ OM a jeté son dévolu sur un grand espoir du football argentin, Julian Alvarez (21 ans).

Le jeune attaquant argentin sort d’une excellente saison avec River Plate. Il a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en 33 rencontres cette saison. Un rendement plus qu’honorable qui a attiré l’attention des dirigeants marseillais. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a même sollicité l’aide de Luis Campos afin de tenter de convaincre Julian Alvarez de rebondir en Ligue 1 cet hiver. Mais les dirigeants marseillais devraient finalement tirer un trait sur cette piste offensive. Julian Alvarez est proche de s’engager en faveur de Manchester City.

Accord entre Manchester United et Julian Alvarez

Impressionnant sous le championnat argentin, Julian Alvarez n’a jamais caché son souhait de rebondir en Europe. Si l’ OM, le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan ou encore la Fiorentina souhaitait le recruter, le jeune attaquant argentin a finalement fait le choix de s’engager en faveur des Cityzens.

Selon les informations de Dario Ole, Manchester City est parvenu à boucler un précieux accord pour son transfert. L’affaire serait déjà pliée entre les différentes parties. Julian Alvarez devrait donc, sauf un énorme retournement de situation, rejoindre le groupe de Pep Guardiola dans les prochaines semaines. Il ne resterait pas qu’à régler les derniers détails économiques et administratifs pour son transfert.