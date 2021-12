Mercato OM : Le prix pour une cible fixé, Longoria refroidit ?

Publié par Timothée Jean le 11 décembre 2021 à 00:35

OM Mercato : Longoria connait le prix pour Sergio Gomez

Auteur d’un mercato sensationnel l’été dernier, l’Olympique de Marseille ne devrait pas chômer en 2022. Troisième de Ligue 1, le club phocéen compte profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour renforcer son effectif. C’est le souhait affiché par Jorge Sampaoli. L’entraineur phocéen souhaite surtout attirer un nouveau latéral gauche afin de remplacer Jordan Amavi. Une requête bien comprise par ses dirigeants.

La direction de l’ OM travaille déjà pour faire venir un nouvel élément de qualité à ce poste et ce ne sont pas les cibles qui manquent. Si plusieurs latéraux sont associés à l’Olympique de Marseille ces derniers jours, c’est bien le nom de Sergio Gomez qui prend un peu plus de l’ampleur. Le défenseur espagnol formé à la Masia, réalise une excellente sous les couleurs d’Anderlecht. Cette saison, il comptabilise 5 buts et 8 passes décisives en 17 apparitions, toutes performances confondues. De telles performances pour un défenseur ne passent pas inaperçues.

Si le LOSC, le Stade Rennais ou encore Manchester United sont intéressés, le président marseillais, Pablo Longoria, aurait fait du jeune joueur espagnol une cible préférentielle pour son prochain recrutement. Mais en attendant d’en savoir plus sur les réelles intentions de l’ OM dans ce dossier, la direction d'Anderlecht a déjà collé un prix sur son prodige espagnol.

Sergio Gomez, c’est 10 millions d’euros

La Dernière Heure révèle en effet que les dirigeants belges seraient prêts à céder Sergio Gomez à condition de recevoir un chèque d’au moins 10 millions d’euros. Un prix raisonnable quand on sait que le prodige espagnol, encore sous contrat jusqu’en 2025, est arrivé du Borussia Dortmund pour 2,5 millions d’euros l’été dernier. Malgré tout, il est peu probable que l’OM investisse autant d’argents sur Sergio Gomez. Car les finances actuelles du club phocéen ne le permettent pas. Mais la vente d’un à deux joueurs risque de rapidement changer la donne. C’est la raison pour laquelle la direction de l’ OM travaille en coulisse pour se séparer d’un certain nombre de joueurs dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.