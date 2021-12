ASSE : Des surprises dans l’équipe de Sablé contre Reims

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 23:15

Julien Sablé a convoqué 21 joueurs de l' ASSE pour affronter le Stade de Reims, lors de sa première, après le limogeage de Claude Puel.

ASSE : Ramirez, Moukoudi et Hamouma absents

Nommé entraîneur intérimaire de l’ ASSE suite à la mise à pied de Claude Puel, Julien Sablé va diriger son premier match en Ligue 1 contre le Stade de Reims. Ce sera samedi (21h) au stade Auguste Delaune, lors de la 18e journée de Ligue 1. À cette occasion, il a convoqué un groupe de 21 joueurs avec des absents et deux retours de blessure. Romain Hamouma et Harold Moukoudi sont indisponibles et déclarés forfait.

Mis à la disposition de l’équipe réserve de l’AS Saint-Étienne par Claude Puel, Ignacio Ramirez n’est pas convoqué par le nouveau coach provisoire. L’unique recrue estivale des Verts, prêté aux Stéphanois par le Liverpool FC de Montevideo (Uruguay), le dernier jour du mercato d’été, doit encore d’adapter à la Ligue 1. « Ignacio découvre un nouveau football et des conditions qui ne sont pas faciles. Il a besoin de s'acclimater », a indiqué Julien Sablé, jeudi, en conférence de presse d’avant match.

Neyou et Moueffek de retour

En revanche, ce dernier peut compter sur Yvan Neyou (25 ans) de retour de blessure après un mois et demi d’absence. Il avait été victime d’une entorse à la cheville droite fin octobre. Titulaire contre le Stade Brestois, le 1er décembre dernier, puis absent face au Stade Rennais lors du dernier match de l' ASSE, lourdement perdu à Geoffroy Guichard (0-5), Aïmen Moueffek (20 ans) est parmi les joueurs retenus par l’ex-coach adjoint.

Le groupe de l’ ASSE contre le Stade de Reims

Gardiens de but : Stefan Bajic, Etienne Green, Ouennas

Défenseurs : Kolodziejczak, Yvann Maçon, Nadé, Gabriel Silva, Sow, Trauco

Milieux de terrains : Aouchiche, Boudebouz, Camara, Gourna, Moueffek, Neyou, Youssouf

Attaquants : Bouanga, Khazri, Krasso, Lhéry, Nordin.