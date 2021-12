PSG Mercato : Succession Pochettino, Deschamps prêt à dire « oui »

Publié par JEAN-LUC D le 11 décembre 2021 à 07:05

Si Zinedine Zidane est le grand favori pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG pourrait finalement miser sur Didier Deschamps.

Didier Deschamps ne ferme pas la porte au PSG

À la tête de l'Équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'est exprimé sur la possibilité de redevenir entraîneur d'un club. L’ancien coach de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte au Paris Saint-Germain. Alors que Zinedine Zidane est fortement pressenti pour remplacer éventuellement Mauricio Pochettino, le sélectionneur des Bleus avoue clairement que le poste pourrait l’intéresser.

« Aujourd'hui, je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Je ne parle pas pour moi, des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas ? Ce n’est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion. Conte a été champion avec la Juventus et l’a été avec l'Inter. Tu vas avoir des ennemis et des amis. Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui », a déclaré le Champion du monde 1998 dans Rothen s'enflamme sur RMC Sport. Poursuivant, il a également été question de l’avenir de Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Deschamps prend position sur l'avenir de Zidane

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est le choix numéro 1 des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain en cas de licenciement de Mauricio Pochettino. Mais le Marseillais de 49 ans est également évoqué sur le banc de l’équipe de France pour succéder à Didier Deschamps dont le contrat expire le 31 décembre 2022. Le sélectionneur tricolore a été interrogé sur la possibilité Zidane pour sa succession à partir de 2023.

« Si cela me plairait de voir Zidane prendre ma succession en équipe de France ? J'ai pris la place de Laurent Blanc, quelqu'un prendra ma place. Cela sera Zizou ou un autre. Ce n'est pas le fait que j'aime ou pas, il faut que les conditions soient réunies. Zizou a un lien avec l'équipe de France », a expliqué Deschamps avant de laisser Zizou et la Fédération française trancher le sujet.

« Avec lui on a dit qu'il serait sélectionneur quand il a lancé sa carrière (d'entraîneur). S'il le veut et si les conditions sont réunies, tant mieux (...) Zidane on en parle depuis 2016 et 2018. Ce n'est pas le président qui en a parlé. Il a le droit de répondre. Il peut dire ce qu'il veut, cela ne pose pas de problème. Que cela soit Zizou ou un autre. Je ne vais pas commenter les mots de mon président, mais il a aussi dit que c'était déplacé de se poser la question de mon avenir. Cela ne me pose pas de problème que Zidane soit cité, cela ne m'enlève pas de sérénité », a-t-il confié vendredi sur les ondes de la radio métropolitaine.