LOSC Mercato : Letang tient déjà le successeur de Jonathan Ikoné

12 décembre 2021

Jonathan Ikoné pourrait quitter le LOSC pour rejoindre l’Italie durant l’hiver. Olivier Letang aurait même déjà identifié son successeur.

Letang confirme les négociations pour Jonathan Ikoné

Gros coup dur à venir pour l’entraîneur de Lille OSC, Jocelyn Gourvennec. Son président Olivier Letang a confirmé le probable départ de l’un de ses meilleurs éléments, Jonathan Ikoné, pour le prochain mercato hivernal. Arrivé en juillet 2018 en provenance du Paris Saint-Germain contre un chèque de 5 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans est annoncé dans le collimateur de l’AC Fiorentina. Le club italien aimerait obtenir sa signature dès janvier. Même si rien n’est encore fait, les deux clubs sont en pourparlers comme l’a reconnu le président des Dogues.

« Rien n'est fait. Mais il y a des discussions. L'objectif pour nous est de garder une équipe forte et performante, parce qu'on a toujours le même objectif en tête en fin de saison, qui est de se qualifier pour une compétition européenne », a expliqué l’ancien directeur sportif du PSG sur RMC à l’occasion de l'émission Rothen s'enflamme, jeudi soir. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ikoné pourrait ainsi faire ses valises et quitter le domaine de Luchin dans les semaines à venir. D’autant que les dirigeants lillois ont d’ores et déjà identifié son éventuel successeur.

LOSC Mercato : Romain Faivre en route pour Lille ?

Alors qu'un départ de Jonathan Ikoné vers la Fiorentina lors du prochain mercato hivernal semble de plus en plus prendre forme, le LOSC va devoir s’activer durant l’hiver afin de lui trouver un remplaçant capable d’apporter un plus à l’équipe de Jocelyn Gourvennec. Le portail Jeunesfooteux révèle ainsi le club nordiste garde un oeil sur Romain Faivre. Dans l'ombre de Lucas Paqueta (OL) ou de Dimitri Payet (OM), le milieu de terrain offensif du Stade Brestois fait partie des meilleurs de Ligue 1 à son poste.

Capable d’évoluer au poste d'ailier gauche, mais aussi à droite, voire même dans l'axe en soutien d'un attaquant, l’international espoir tricolore a même été annoncé dans les plans du PSG et de l’AC Milan l’été passé, mais il est finalement resté à Brest. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 16 matches de Ligue 1, Romain Faivre plaît à Lille, où il pourrait valablement remplacer Jonathan Ikoné.

Sous contrat jusqu’en 2025 et évalué à 14 millions d’euros, le joueur formé à l’AS Monaco pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive de la part du LOSC en cas d’accord avec la Fiorentina pour Ikoné. Toujours selon la même source, l’Olympique Lyonnais serait aussi sur le coup et l’AC Milan n’a pas renoncé à son idée de le recruter.

Affaire à suivre donc…