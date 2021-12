PSG, LOSC : LDC, les adversaires en 8e des clubs français connus !

Publié par Thomas le 13 décembre 2021 à 12:47

Ce lundi a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Découvrez les adversaires du PSG et du LOSC.

Ligue des champions : Le PSG tombe sur Manchester United

C’est le grand jour ! Après la fin de la phase de groupe de Ligue des champions la semaine dernière, le PSG et le LOSC attendaient avec impatience, mais aussi avec crainte, leurs adversaires respectifs pour les huitièmes de finale. Si les Dogues ont réussi à terminer leader de leur poule, composée de Wolfsburg, Séville et Salzbourg, pour le Paris Saint-Germain, cette première partie de saison européenne a été plutôt mouvementée, avec une défaite fatale contre Man City il y a un mois, qui avait alors scellé la deuxième place du club Rouge et Bleu.

Ce lundi, le tirage au sort a rendu son verdict, le PSG se confrontera aux Red Devils de Cristiano Ronaldo ! Un duel légendaire se profile donc entre le Portugais et son compère Lionel Messi. Cette opposition devrait également rappeler quelques maux de têtes aux Rouge et Bleu, qui avaient subi trois ans plus tôt une terrible élimination dans les dernières secondes avec un pénalty transformé de Marcus Rashford. Une véritable occasion de revanche pour le PSG qui tentera de dissiper pour de bon ses vieux démons.

Le LOSC face au Champion d’Europe

Si Paris s’en sort bien en rencontrant une équipe mancunienne en pleine reconstruction, pour Lille, la déconvenue est totale. Premiers de leur groupe, les Dogues tomberont face aux Blues de Thomas Tuchel en février, probablement l’un des pires tirages auquel pouvait s’attendre le LOSC. Un véritable choc où les Dogues auront tout de même le léger avantage de recevoir au match retour. " C'est magnifique, on est très heureux, on a reussi notre défi en phase de groupe maintenant on savait que ce serait un gros match en huitièmes ", a réagi Jocelyn Gourvennec après l'annonce du tirage.

Les autres matches des huitièmes :

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atlético Madrid-Bayern Munich

Salzbourg-Liverpool

Inter Milan-Ajax Amsterdam

Sporting-Juventu