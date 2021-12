Barça Mercato : Le Bayern prévoit un coup sublime à Barcelone

Publié par Thomas le 13 décembre 2021 à 18:32

Véritable bourreau du Barça depuis plusieurs années, le Bayern Munich souhaiterait réaliser un coup magistral à Barcelone.

Barça Mercato : Dembélé au Bayern l’année prochaine ?

Véritable dossier brûlant en Catalogne depuis des mois, l’avenir d’Ousmane Dembélé semble chaque jour un peu plus loin du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin prochain chez les Blaugranas, l’international français n’a toujours pas convenu de prolongations avec le club espagnol malgré de nombreuses offensives des dirigeants. Dans le même temps, son agent, M. Moussa Sissoko, continue de s’entretenir avec plusieurs gros clubs européens capables, eux, de fournir le salaire XXL demandé par le joueur de 24 ans.

Les tendances venues du Barça ne sont vraiment pas bonnes concernant le dossier Dembélé et un départ en juin prochain semble quasi acté dans l’esprit du club. Une énorme déconvenue qui pourrait s’accompagner d’une deuxième, puisque la future destination de Dembouz pourrait bien être le Bayern Munich !

Comme le rapporte Bild ce lundi, les Bavarois étudieraient sérieusement l’option de faire revenir l’ancien joueur de Dortmund en Bundesliga, et ce, notamment si Kingsley Coman venait à partir de Munich. L'ancien joueur du PSG a récemment évoqué un possible départ d’Allemagne l’été prochain, indiquant qu’il prendrait une décision à la fin de la saison. " Évidemment qu’il y a eu des discussions, le club va continuer à discuter avec mon conseiller et nous aurons peut-être bientôt des nouvelles ", a-t-il déclaré la semaine passée en conférence de presse. Sous contrat jusqu’en 2023, le Français est pressenti pour faire ses valises l’été prochain, une situation qui aurait poussé le Bayern à débloquer l’opération Ousmane Dembélé.

Un énième coup bas du Bayern au Barça

Ce transfert serait un pied de nez considérable pour Barcelone quand on connaît la rivalité sportive entre ces deux clubs. Depuis quelques années maintenant, le Bayern s’est converti en bourreau intraitable des Catalans, avec des humiliations douloureuses en Ligue des champions. Pas plus tard que mercredi, les Munichois ont récidivé en infligeant une correction 3-0 à Xavi et ses hommes, éliminant le club blaugrana de la compétition dès la phase de groupe. En 2020, Barcelone avait connu une gifle historique face au club allemand qui s'était imposé 8-2 au Camp Nou.