ASSE Mercato : Les priorités de Dupraz en janvier dévoilées

Pressenti au poste d’entraîneur de l’ ASSE, Pascal Dupraz aurait déjà ses priorités lors du mercato hivernal pour renforcer son équipe.

ASSE : Dupraz veut un gardien de but, un défenseur et un milieu défensif

Menacée de relégation en Ligue 2, l’ ASSE est contrainte de se renforcer en janvier, afin de tenter de se maintenir en Ligue 1. Annoncé comme le successeur de Claude Puel sur le banc de touche des Verts, Pascal Dupraz aurait une idée claire sur les postes à renforcer pendant le mercato de janvier. Selon les indiscrétions de L’Équipe, il vise en priorité un gardien de but expérimenté, un défenseur et un milieu défensif. Le jeune Étienne Green réussit certes quelques arrêts décisifs, mais il a découvert la Ligue 1 seulement en avril dernier et est souvent victime de son manque d’expérience du haut niveau.

Le futur coach de l’AS Saint-Étienne veut aussi un arrière central pour combler les absences de Harold Moukoudi et Saïdou Sow (Guinée) pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), mais surtout pour renforcer un secteur défaillant. Notons que Sainté a concédé 39 buts en 18 matchs de championnat, soit la 2e pire défense après Bordeaux (40 buts encaissés).

La recherche d’un milieu défensif se justifie aussi par le départ d’Yvan Neyou en sélection (du Cameroun) pour la même compétition africaine. Même si le quotidien sportif ne parle pas de pistes offensives, l’ ASSE ne pourra pas compter sur son meilleur buteur actuel, Wahbi Khazri (Tunisie) et sur l’ailier gauche Denis Bouanga (Gabon). Ils sont aussi concernés par la CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

Des arrivées libres et des prêts privilégiés

Les Stéphanois ont en effet déjà recruté Joris Gnagnon (24 ans), un défenseur axial expérimenté. Il a évolué trois saisons en L1 sous le maillot du Stade Rennais (2016 à 2018 et 2019-2020), il a également défendu les couleurs du FC Séville lors de l’exercice 2018-2019. S’entrainant avec les Verts depuis novembre, il devait être un joueur de l’ ASSE officiellement dès le 1er janvier. Il a signé un contrat de six mois dans un premier temps.

Sans budget pour recruter, les Stéphanois sont à l’affut de coups sans indemnité de transfert, comme avec Joris Gnagnon, arrivé à Saint-Étienne libre de tout engagement. Outre les joueurs libres, le club ligérien privilégie également les arrivées sous forme de prêt. Rappelons que l’ ASSE dispose d’un budget salarial complémentaire de 200 000 € et pas plus pour janvier, selon le quotidien sportif.