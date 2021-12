Mercato OM : Boubacar Kamara se rapproche d’un club anglais

Publié par Timothée Jean le 14 décembre 2021 à 10:30

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Boubacar Kamara à l’ OM. Un prestigieux club britannique se rapproche du minot marseillais.

Mercato OM : Boubacar Kamara se rapproche de Newcastle ?

Passé tout proche d’un départ de l’ OM lors du dernier mercato estival, Boubacar Kamara est finalement resté à Marseille cette saison où il reste un homme de base du système de Jorge Sampaoli. Néanmoins, le contrat du jeune milieu de terrain polyvalent arrive à son terme en juin prochain avec l’ OM. Et Boubacar Kamara se rapproche inéluctablement de la porte de sortie. Les différentes offres de prolongations formulées par sa direction ne parviennent toujours pas à convaincre le jeune joueur de signer un nouveau contrat avec son club.

Après un temps de réflexion, le joueur de 22 ans aurait même pris la décision de quitter gratuitement l’ OM à l’issue de la saison en cours. Cette résolution a alors ravivé l’intérêt de ses prétendants. La Juventus, l’AC Milan, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United se sont rapidement positionnés sur ce dossier. Mais à la surprise générale, c'est un autre club qui pourrait finalement rafler la mise, Newcastle !

Boubacar Kamara en contact avec Newcastle ?

Il faut dire que Newcastle est un vieux prétendant du crack marseillais. Les Magpies observent la situation de Boubacar Kamara avec un intérêt particulier depuis un bon moment, avec une approche concrète l'été passé. Et selon les informations de The Athletic, le contact n'est pas rompu depuis entre les différentes parties. Le milieu de terrain de l’ OM veut rejoindre un club plus huppé et les richissimes dirigeants de Newcastle ne sont pas insensibles à son profil. La source explique que les dignitaires saoudiens espèrent réaliser un mercato hivernal cinq étoiles. Boubacar Kamara pourrait être l'une d'entre elles.

Les Magpies envisagent même de faire une offre intéressante dès cet hiver afin de tuer toute concurrence dans ce dossier. Reste à savoir si le minot marseillais sera intéressé par le projet des Magpies. Les dirigeants d’Arsenal, friands de jeunes talents, se seraient également invités dans cette bataille.

L’Olympique de Marseille contre-attaque

Face à la menace des clubs britanniques, la direction de l’Olympique de Marseille ne reste pas les bras croisés. Une nouvelle proposition marseillaise a vu le jour. Selon la source, les dirigeants marseillais proposeraient désormais un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027, à Boubacar Kamara, avec une révalorisation salariale. Mais pour l’instant, le jeune joueur ne se ferme aucune option, gardant ainsi le mystère sur son avenir.