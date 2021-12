OM Mercato : Grosse injustice dénoncée contre Steve Mandanda

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2021 à 14:29

Relégué au second plan depuis l’arrivée de Pau Lopez à l'OM, Steve Mandanda traverse une situation difficile à Marseille. Ce choix choque ses admirateurs.

OM Mercato : Une triste fin pour Steve Mandanda à Marseille ?

La vie d'un gardien de but peut parfois se révéler être des plus injustes ! Alors que Steve Mandanda réalisait de solides performances dans les buts de l’ Olympique Marseille, les dirigeants phocéens ont décidé de faire venir un nouveau gardien cet été en la personne de Pau Lopez. Le gardien de but espagnol, prêté par l’ AS Rome, s’est rapidement imposé dans les cages de l’ OM.

Lors de la victoire de l’ OM face au RC Strasbourg (2-0), Pau Lopez a grandement participé à la première relance de son équipe, touchant plus 73 ballons sur l'ensemble de la partie. L’Espagnol comptabilise désormais 8 clean sheets lors de ses 13 premiers matches avec l’ OM. Une performance jamais réalisée dans l’histoire du club. Mais les débuts remarquables de Pau Lopez ne font pas l’unanimité à Marseille. Certains pro-Mandanda sont montés au créneau pour critiquer le gardien de but de 26 ans. Un certain Pascal Olmeta fait notamment partie de ses détracteurs.

« Sur sa ligne, Pau Lopez n’y a pas grand-chose à dire, mais il ne prend pas d’initiative au pied (…) Il n’a aucun style de gardien de but », a critiqué l’ancien gardien de but sur les ondes de RMC Sport. Si l'ancien gardien de l' Olympique Lyonnais reconnaît être un peu méchant envers la nouvelle recrue de l’ OM, il s’oppose surtout au traitement réservé à Steve Mandanda qui se rapproche d’une « triste fin » à Marseille.

Steve Mandanda prêt à quitter Marseille ?

Pour Pascal Olmeta, le gardien expérimenté de l’ OM ne mérite pas ce traitement « injuste. Il a tout perdu, l’OM et l’équipe de France, alors qu’on était à deux doigts de lui faire une statue », a regretté le consultant sur RMC Sport, laissant entendre que ce choix de JorgeSampaoli devrait avoir des répercussions sur l’avenir de Steve Mandanda.

Le portier de 36 ans sait qu’il lui sera difficile de retrouver son statut de titulaire à Marseille. S’il veut jouer dans la seconde partie de saison, le champion du monde 2018 va donc devoir se trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir. Une option que le principal concerné n’exclurait plus. Il serait désormais prêt à écouter les éventuelles offres pour son transfert.