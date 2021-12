ASSE Mercato : La compo du staff de Dupraz dévoilée

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 13:29

Nommé coach de l’ ASSE, mardi, Pascal Dupraz n’est pas arrivé seul, mais avec un fidèle collaborateur et non deux comme annoncé par Le Progrès.

ASSE : Sablé, premier adjoint de Pascal Dupraz ?

Avant la nomination officielle de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur de l’ ASSE, le quotidien régional avait annoncé Stéphane Bernard et Baptiste Hamid (36 ans) dans ses bagages. Le premier était son adjoint au SM Caen et le deuxième, préparateur physique au club normand. Finalement, Pascal Dupraz ne pourra compter que Baptiste Hamid qui rejoindra le staff actuel comme le précise le communiqué officiel de l’AS Saint-Étienne. Selon les informations d’Evect, le fidèle compagnon de Dupraz « aura la responsabilité de la préparation physique du groupe professionnel avec Thierry Cotte ». Ils seront aidés par Philippe Djo Petitjean, recruté sous Claude Puel, d’après la source.

Toujours selon le média regroupant une communauté de supporters stéphanois, le nouveau coach de l’ ASSE aura pour adjoints : Julien Sablé (premier) et Sébastien Sangnier (deuxième). Sablé (41 ans) avait assuré l’intérim après la mise à pied de Puel. Il connait bien la maison verte, car il est dans le staff technique des Verts depuis 2017. Sangnier, lui, était préparateur physique dans le staff précédent.

Première conférence de presse du nouvel entraîneur des Verts

Il faut noter que Pascal Dupraz (59 ans) tiendra sa première conférence de presse, ce mercredi, en début d'après-midi (14h), au Stade Geoffroy-Guichard. Il sera accompagné à cette occasion par Jean-François Soucasse (Président exécutif de l’ ASSE) et Loïc Perrin, nouveau Coordinateur sportif du club ligérien. Pour rappel, la mission du nouveau coach de Sainté est de maintenir l'équipe en Ligue 1 d'ici la fin de la saison en mai 2022. Il récupère une équipe en grande difficulté et classée 20e avec seulement 12 points en 18 journées de championnat dipsutées.