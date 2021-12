FC Nantes Mercato : Une pépite du FCN vers un cador de L1 ?

Publié par Ange A. le 16 décembre 2021 à 06:05

Outre Randal Kolo Muani, un autre joueur du FC Nantes est assez courtisé sur marché des transferts. Un club de Ligue 1 s’intéresse à lui.

Un autre important départ en vue au FC Nantes ?

Fort de ses deux victoires, le FC Nantes a retrouvé de la couleur en championnat. Proche de descendre en Ligue 2 la saison dernière, Nantes est bien parti pour s’éviter de jouer le maintien cette année. Les Canaris pointent à la 10e place de Ligue 1 Uber après 18 journées de championnat. Alors qu’il compte assurer le maintien du club de l’Erdre, Antoine Kombouaré n’est pas certain de compter sur certains éléments dans les prochains mois. Son jeune avant-centre Randal Kolo Muani a déjà assuré qu’il allait quitter le club d’ici le terme de la saison. Auteur de 23 ans n’a pas prolongé son contrat et sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier. Outre son longiligne buteur (6 réalisations et 3 assists cette saison), le FCN pourrait également enregistrer le départ de Ludovic Blas.

Un grand club de Ligue 1 aux trousses de Ludovic Blas

Auteur de 7 buts et d’une passe décisive, Ludovic Blas est le Nantais le plus décisif cette saison. Ses prouesses ne passent pas inaperçues auprès d’autres clubs de l’élite et même à l’étranger. D’après les informations fournies par L’Équipe, le milieu offensif du FC Nantes intéresse le Lille OSC. Le champion de France en titre vit une première moitié de saison compliquée. Le LOSC n’est que 11e de Ligue 1. Le club nordiste pourrait notamment perdre Jonathan Ikoné cet hiver. Le numéro 10 lillois est annoncé à la Fiorentina avec laquelle il aurait déjà conclu un accord. Le quotidien sportif croit donc savoir que la direction des Dogues souhaite faire de Blas le successeur d’Ikoné. Le journal note néanmoins que les 20 millions d’euros exigés par Nantes ont de quoi refroidi le club nordiste.