OL : La sortie cinglante des Ultras parisiens après Lyon

Publié par Ange A. le 19 décembre 2021 à 06:35

À la suite du match arrêté entre le Paris FC et l’ OL en Coupe de France, les Ultras parisiens se sont expliqués dans un communiqué.

Les Ultras du Paris FC accablent l’ OL

L’Olympique Lyonnais devait signer son entrée en Coupe de France samedi contre le Paris FC. Si les 22 acteurs ont pu disputer la première mi-temps, ils ne sont en revanche pas allés au bout du second acte. Le match a été arrêté alors qu’une rixe entre supporters a éclaté dans les gradins. Au lendemain de ces échauffourées, les Ultras parisiens ont tenu à rétablir la vérité sur ces nouveaux incidents. Les supporters du pensionnaire de Ligue 2 tiennent à se dédouaner et demandent à l’ OL de « prendre ses responsabilités ».

« Nous précisons qu’aucun membre faisant partie de notre clan n’a fait partie d’une quelconque rixe dans le stade avec les Lyonnais […] Notre seul but était de faire la fête et profiter de ce stade plein », peut-on lire dans le communiqué partagé par ces fans sur leur compte Twitter.

De nouvelles sanctions en vue pour Lyon ?

Ces incidents interviennent alors que l’Olympique Lyonnais vient de prendre cher auprès de la LFP. La Commission de discipline de la Ligue a infligé des sanctions à Lyon suite à l’arrêt du match survenu contre Marseille au Groupama Stadium. Le meneur de jeu de l’ OM, Dimitri Payet, avait reçu une bouteille en pleine tête. Un incident qui avait conduit à l’arrêt de la rencontre. L’ OL s’est vu infliger un retrait d’un point et deux matchs à huis clos après cet incident. De plus, la rencontre entre Lyon et Marseille sera rejouée sans public.

En attendant que la Ligue se penche sur ce nouvel incident auquel seraient liés les supporters lyonnais, Jean-Michel Aulas a déjà pris une mesure ferme à l’encontre des Bad Gones. « Dans ce contexte, jusqu’à nouvel ordre, et jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’identification des auteurs, l’Olympique Lyonnais décide d’interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l’extérieur », a communiqué le club rhodanien sur son site internet, ce samedi.