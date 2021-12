Stade Rennais Mercato : les plans du SRFC bouleversés

Publié par Gary SLM le 19 décembre 2021 à 16:03

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais FC, disait ne pas vouloir de renfort au mercato hivernal. Une réalité obligera le SRFC à y penser.

Mercato Stade Rennais : Il faudra bien du mouvement cet hiver

C’est en conférence de presse de Bruno Genesio a mis fin au mercato hivernal du SRFC avant l’ouverture du marché. Alors que pas mal de joueurs vont rejoindre les sélections de leurs pays pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais expliquait que ces différents départs peuvent être compensés par des footballeurs déjà présents sur place à Rennes. Il se voit mal recruter des joueurs titulaires avec leur club pour 1 à 2 mois seulement le temps du retour des absents.

Seulement, la CAN n’est pas la seule cause des malheurs de l’équipe de Rennes. Un joueur arrivé à un poste important au SRFC ne donne pas satisfaction. Il est question de Loïc Badé qui ne donne pas confiance au sein du staff du Stade Rennais. Très bon lorsqu’il évoluait encore au RC Lens, le défenseur central de 21 ans a été peu inspiré pendant l’affiche Stade Rennais - Lorient (1-0) de samedi passé en Coupe de France. Même si Génesio semblait fermé à l’idée de recruter des joueurs pour compenser les absences de ceux qui joueront la CAN, c'est une solution pernamante qu'il va devoir trouver pour combler les manques dans le profil de Loïc Badé.

SRFC : Du renfort pour arracher une place dans le Top 3.

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, va devoir ouvrir son calepin dans le but de faire venir de nouveaux joueurs dans les prochaines semaines. Le duo formé par Omari et Loïc Badé, face au FC Lorient, a permis de voir plus de qualités chez le premier que chez l'ancien joueur du Racing Club de Lens. Le joueur de 21 ans, après 15 matches disputés sous les couleurs du club Breton, provoque des inquiétudes à la fin de cette première partie de la saison. Pour protéger l'actuelle 3e place des Rouges et Noirs au classement de Ligue 1, au moins un nouveau joueur devrait arriver dans le secteur défensif.