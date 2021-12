LOSC Mercato : Ivo Grbic envoie un message clair à l’Atlético

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 01:38

Prêté au LOSC pour une saison, Ivo Grbic a envoyé un message clair sur son avenir à son club d’origine, l’Atlético Madrid.

LOSC : Ivo Grbic, « je me sens bien depuis que je suis à Lille »

Ivo Grbic est passé en conférence de presse, après son entraîneur Jocelyn Gourvennec, pour évoquer le match contre les Girondins à Bordeaux, mercredi (21h). Il a aussi été interrogé sur son intégration à Lille. Il avoue qu’il se sent tellement bien chez les Dogues, au point de donner l’impression de ne plus vouloir retourner à l’Atlético Madrid, au terme de son contrat à Lille. En effet, il semble exhorter le club espagnol à le transférer définitivement au sein du club nordiste.

« Je me sens bien depuis que je suis arrivé. La ville me plaît. J’ai été très bien accueilli. Je suis très content d’être en France. Pour ce qui est de la communauté croate, on se retrouve tous les dimanches », a déclaré le gardien de but N°1 du LOSC. « Depuis que je suis arrivé, j’ai joué la Ligue des Champions et j’ai été sélectionné (avec la Croatie). Il n’y a que de bonnes choses. Concernant la Ligue 1, c’est l’un des meilleurs championnats. Quand on voit Kylian Mbappé ou Lionel Messi, je suis très content d’être en France », a-t-il ajouté.

Le portier de Lille désormais N°1 avec la Croatie

Ivo Grbic (26 ans) est prêté au LOSC depuis le 19 août et son contrat est assorti d’une option d’achat. Sa cote sur le marché des transferts est estimée à 4,5 M€. Il a été recruté pour remplacer Mike Maignan transféré à l’AC Milan. Et grâce à son arrivée dans l’Hexagone et ses performances en Ligue 1, le natif de Split est devenu le portier N°1 de la sélection croate A. En témoignent ses deux titularisations avec l'équipe au damier, face à Malte (7-1) et la Russie (1-0), lors des éliminatoires (zone Europe) de la Coupe du monde 2022, respectivement les 11 et 14 novembre dernier.