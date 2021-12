FCL-PSG : Découvrez la compo du Paris SG ! Ramos et des Titis

Publié par Thomas le 21 décembre 2021 à 19:12

Ce mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient en guise de dernière journée avant la trêve. Découvrez la compo du Paris SG avec des surprises.

PSG : Un deuxième match de suite pour Ramos

Présent en Coupe de France face au modeste club de Feignies-Aulnoye (victoire 3-0), Sergio Ramos pourrait pour la première fois enchaîner deux rencontres de suite avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée cet été. Titulaire pour la première fois de la saison contre l’AS Saint-Etienne il y a un mois, le défenseur central espagnol avait vu son protocole de récupération le priver de plusieurs rencontres clés (OGC Nice, RC Lens, Bruges...). De retour ce week-end en Coupe de France, plusieurs rumeurs annonçaient une mise à l’écart de Ramos pour le dernier match de l’année contre Lorient, à tort, puisque l’Espagnol sera bien de la partie mercredi et devrait endosser de nouveau le rôle de titulaire en défense.

Beaucoup d’absents côté parisien

Contrairement à Sergio Ramos, de nombreux joueurs du Paris SG manqueront le dernier match de l’année contre les Merlus à commencer par Kylian Mbappé. Tout juste sorti de sa soirée d’anniversaire, l’attaquant français est suspendu à cause d’un trop grand nombre de cartons jaunes reçus cette saison. Le natif de Bondy n’a d’ailleurs pas pris part à la séance d’entraînement collective de ce mardi et fera donc son retour avec les Rouge et Bleu début janvier.

Également suspendu, Marco Verratti ne sera pas du voyage au Moustoir. Ces absences, entremêlées à celles de Neymar (retour prévu dans 6 semaines), Draxler (janvier) et Juan Bernat (janvier) ont poussé Mauricio Pochettino à inclure plusieurs jeunes joueurs dans le groupe du PSG contre Lorient.

Des Titis de plus en plus présents

La rencontre de Coupe de France a permis à Mauricio Pochettino d’opérer un turnover d’envergure dans son effectif, notamment en incluant plusieurs jeunes issus du centre de formation dans le onze. Titulaire surprise au milieu de terrain, Xavi Simons semble prendre du galon semaine après semaine au Paris Saint-Germain. Bien aidé par son agent Mino Raiola, le joueur de 18 ans a semble-t-il ouvert la porte à d’autres Titis comme EricDina Ebimbe, lui aussi titulaire contre Feignies-Aulnoye, mais aussi Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou encore El Chadaille Bitshiabu (plus jeune joueur à disputer une rencontre officielle avec le Paris SG), tous rentrés en cours de jeu dimanche.

Contre les Merlus, l’entraîneur argentin a prévu de convoquer Xavi Simons ainsi que l’attaquant guinéen Sekou Yansané ce mercredi, preuve d’une confiance réitérée du coach envers ses jeunes talents.

Compo probable du PSG contre le FC Lorient

Gardien : K. Navas

Défenseurs : P. Kimpembe, S. Ramos, Marquinhos

Milieux de terrain : A. Hakimi, I. Gueye, L. Paredes, N. Mendes

Attaquants : A. Di Maria, M. Icardi, L. Messi