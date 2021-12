FC Nantes Mercato : Un indésirable de Kombouaré dévoile son futur

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 03:25

Jouant très peu cette saison, Marcus Coco a abordé sa situation personnelle au FC Nantes en conférence de presse. Il ne compte pas partir.

FC Nantes : Marcus Coco, « je suis dans l’attente, je suis patient »

Marcus Coco a certes peu de temps de jeu au FC Nantes cette saison, mais il n’a pas l’intention de quitter les Canaris. C’est ce qu’il a confié en conférence de presse d’avant-match contre l’ASSE, mercredi à 21h. Le polyvalent attaquant du FCN se dit prêt à affronter la forte concurrence, en plus des choix de l’entraîneur. « Je suis dans l’attente. Je suis patient. Je respecte les choix du coach. Je sais que j’ai besoin de temps de jeu. La saison est encore longue. Il peut encore se passer beaucoup de choses », a-t-il déclaré, sans évoquer une quelconque envie de départ lors du mercato hivernal qui ouvre officiellement ses portes le 1er janvier 2022.

Le joueur de 25 ans a fait 13 apparitions en Ligue 1 en 18 journées, mais n’a été titulaire qu'à quatre reprises. Il a donc joué des bouts de matchs, soit seulement 370 minutes de jeu cumulées en championnat depuis le début de la saison. Toutefois, il espère retrouver du temps de jeu pour convaincre Antoine Kombouaré. « Je suis prêt. Et j’essaie d’exploiter au maximum les moindres minutes que j’ai », a-t-il confié.

Le polyvalent attaquant veut s'imposer en l'absence de Simon et Coulibaly

Parlant d’opportunité, Marcus Coco en aura en janvier, lors de la deuxième moitié de la saison 2021-2022. En effet, deux joueurs offensifs du FC Nantes seront très probablement à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) du 9 janvier au 6 février prochain. Il s'agit de Moses Simon (ailier gauche) et Kalifa Coulibaly (avant-centre). Capable de jouer dans l’axe comme sur les ailes, le N°11 du FC Nantes espère s’imposer pendant l’absence des internationaux nigérian et malien.

« Oui, c’est une opportunité pour moi. […] Le coach sait que je suis un peu polyvalent. Avec la répétition des matchs, j’ai un peu plus confiance », a-t-il déclaré. Notons par ailleurs que Marcus Coco a été recruté à l’EA Guingamp en juillet 2019 pour 3 M€. Il est sous contrat au FC Nantes jusqu’en juin 2023 et vaut 2,5 M€ sur le marché des transferts.