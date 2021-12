Man City Mercato : Guardiola acte un gros départ vers le Barça

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 04:20

Le Barça devrait prochainement signer un attaquant de Manchester City. Une tendance confirmée par Pep Guardiola, le coach des Citizens.

Pep Guardiola tranche pour le cas de Ferran Torres

Actuellement blessé, Ferran Torres est plus que jamais sur le départ à Manchester City. Victime d’une fracture du pied, l’ailier valencien devrait signer son retour au bercail dès cet hiver. Son nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Le Barça a besoin de renfort en attaque pour compenser la retraite anticipée de Sergio Agüero, mais surtout pour se relancer. Les Blaugranas ne pointent qu’à la 7e place de La Liga à la trêve. Éliminés de la Ligue des champions, les hommes de Xavi Hernandez joueront la Ligue Europa. Entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola s’est prononcé sur le possible transfert de Ferran Torres à Barcelone. Le technicien catalan ne compte pas retenir son jeune compatriote.

« Si vous n'êtes pas heureux, vous devez partir. Nous ne sommes pas un club comme les autres équipes, où quand vous voulez partir, le PDG et le président vous disent non. Si Ferran veut partir et aller à Barcelone, il n'y a aucun problème, je suis heureux pour lui », a déclaré le coach de City selon les propos relayés par Fabrizio Romano. Dans sa sortie, le tacticien de 50 ans a également indiqué qu’il ne comptait pas recruter d’attaquant cet hiver.

Un départ inéluctable au Barça pour Ferran Torres ?

Poussé vers la sortie par Pep Guardiola, Ferran Torres ne devrait donc pas honorer son contrat jusqu’à son terme. Arrivé contre 28 millions d’euros en 2020, l’international espagnol (22 sélections/12 buts) s’était engagé pour 5 ans avec les Skyblues. Avant sa blessure, il n’avait disputé que 7 rencontres cette saison pour 3 buts et une passe décisive. Le transfert de Torres au FC Barcelone devrait rapporter 45 millions d’euros au champion d’Angleterre en titre. Néanmoins, le Barça devrait boucler d’importantes ventes avant de finaliser cette opération.