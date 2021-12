OL Mercato : Le plan de Cheyrou pour recruter cet hiver

Publié par ALEXIS le 25 décembre 2021 à 03:17

Nommé patron du recrutement à l’ OL, Bruno Cheyrou a annoncé la couleur sur le mercato hivernal qu’il va gérer rapidement après le départ de Juninho.

Cheyrou : « Un bon joueur pour l’ OL doit avoir le niveau Champions League »

Alors que Juninho a décidé de quitter l’ OL, Jean-Michel Aulas a nommé Bruno Cheyrou en tant que directeur du recrutement. Il sera donc chargé de gérer le mercato hivernal qui s’ouvre officiellement le 1er janvier. Il a dévoilé son plan pour renforcer l’Olympique Lyonnais. Il dresse plus précisément le profil de joueurs ciblés. « Un bon joueur pour l’ OL est un joueur qui doit avoir le niveau Champions League. L’intensité est importante, c’est réaliser des gestes techniques à très grande vitesse. J’accorde beaucoup d’importance à la première touche, sa façon d’orienter, d’analyser », a indiqué Bruno Cheyrou sur la télévision du club rhodanien.

Le nouveau responsable du recrutement lyonnais prépare déjà le marché estival, en janvier, par anticipation. « On doit être en mesure d’anticiper au maximum, c’est ça le recrutement. Le coach veut des joueurs qui soient capables de jouer la Champions League. Mais cela peut aussi être des joueurs en post-formation avec un fort potentiel pour atteindre ce niveau », a-t-il annoncé.

Bruno Cheyrou à la disposition du staff et de Peter Bosz

Par ailleurs, Bruno Cheyrou a précisé qu’il n’est pas le nouveau directeur sportif de l’ OL à la succession de Juninho, mais directeur du recrutement et conseiller technique auprès de la direction du football. « Je suis à la disposition du staff et de Peter Bosz pour pouvoir être force de proposition, l’aider au maximum dans sa volonté de faire progresser l’effectif. Les choses sont très claires en interne », a-t-il expliqué. Notons que Lyon doit recruter un attaquant en janvier pour palier les absences d'Islam Slimani, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi. Sardar Azmoun du Zénith Saint-Petersbourg devait être cette recrue.