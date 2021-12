Vente OM : McCourt craque, la vente du club enfin bouclée !

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2021 à 16:35

Le feuilleton de la Vente OM connaît un nouveau rebondissement. Le rachat du club par les dignitaires saoudiens aurait déjà été conclu en interne.

Vente OM : Le rachat du club conclu en février ?

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt répète à qui veut l’entendre que son club, acquis des mains des Dreyfus « n’est pas à vendre ». Mais ce sujet, qui tient en haleine bon nombre de supporters phocéens, est loin d’être clos pour autant. Principal instigateur de la Vente OM, le journaliste Thibaud Vézirian assure que le club phocéen devrait bel et bien passer sous le pavillon saoudien.

Il faut dire que le fond d’Investissement de l’Arabie Saoudite (PIF) est déjà parvenu à mettre la main sur Newcastle. Et les dirigeants saoudiens ne comptent pas s’arrêter dans leur vaste projet d’étendre leur empire en Europe. Après l’Inter Milan en Serie A, ils veulent également débarquer en Ligue 1, en bouclant le rachat de l’ Olympique de Marseille. L’idée inavouée derrière ce projet de grande envergure serait en réalité de concurrencer le Qatar, actuel propriétaire du PSG. Et selon les informations de la source, les Souadiens sont déterminés à parvenir à leur fin.

Si Frank McCourt a longtemps maintenu sa position, il pourrait finalement changer d’avis. D’ailleurs, Thibaud Vézirian avance que l’affaire serait même déjà pliée entre les différentes parties. Invité de la chaîne Family Football Club, le confrère assure en effet que « l’OM est vendu » et que la cession du club aurait déjà été actée depuis le mois de février dernier.

La date d’officialisation du rachat du club déjà connue ?

Le journaliste traité de menteur par d’autres confrères sait que la Vente OM reste un dossier sensible et est régulièrement remis en cause par bon nombre de personnes. C’est pourquoi il explique qu’il détient des « preuves écrites » de ce qu’il avance. Ainsi, la cession de l’ OM au PIF serait bien enclenchée. L’arrivée de gros sponsors à Marseille a même renforcé ces derniers jours cette thèse. D’ailleurs, il se raconte depuis quelques semaines que la date de l'officialisation de la Vente OM pourrait intervenir dès janvier 2022. Sauf que rien n’est encore officiel dans ce dossier.