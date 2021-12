OGC Nice Mercato : Le retour de Lloris au Gym se concrétise !

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2021 à 17:05

Reverra-t-on Hugo Lloris sous le maillot de l’ OGC Nice ? Le retour du gardien de but français se précise de plus en plus.

OGC Nice Mercato : L’opération Hugo Lloris est lancée

Hugo Lloris est toujours le gardien titulaire de Tottenham, mais peut-être plus pour longtemps. Âgé de 35 ans, le portier international tricolore n’incarne plus l’avenir du côté des Spurs. D’ailleurs, les décideurs du club londonien ont enclenché le processus de sa succession en recrutant Pierluigi Gollini (26 ans) en provenance de l’Atalanta Bergame. Une arrivée qui a eu des répercussions sur l’avenir du champion du monde 2018.

Hugo Lloris se retrouve dans une situation inédite, car son statut de titulaire indiscutable est désormais remis en cause à Tottenham. Et comme si cela ne suffisait pas, les dirigeants britanniques se montrent peu enclins à l’idée de renouveler son contrat expirant en juin prochain. Ainsi, le portier titulaire de l’équipe de France se rapproche inéluctablement de la porte de sortie. En fin de contrat dans quelques mois, il sera libre de s’engager avec le club de son choix dès cet hiver en vue de la saison prochaine. Une aubaine que l’OGC Nice ne compte pas laisser filer.

En effet, comme l’indique Foot Mercato, les dirigeants du Gym ont lancé les premières manoeuvres pour récupérer leur ancien gardien de but. Le club niçois voudrait le recruter gratuitement à l’issue de la saison en cours. Cet intérêt niçois ne déplait pas forcément au principal concerné.

Hugo Lloris ouvert à un retour à Nice

Après dix saisons passées à défendre les couleurs de Tottenham, Hugo Lloris s’apprête donc à tourner une page de sa brillante carrière. Le capitaine des Bleus pourrait faire son retour en Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien pour avoir débuté sa carrière à Nice avant d’exploser à Lyon. D’ailleurs, le gardien de but ne ferme pas la porte à un retour au bercail. Selon la source, le portier tricolore serait ouvert à l'idée de retourner à Nice. Toutefois, Hugo Lloris n'exclut pas la possibilité de prolonger à Tottenham.