PSG Mercato : Après Messi, Paris veut encore écoeurer le Barça

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2021 à 11:40

Le PSG veut encore écoeurer le Barça. Après le recrutement gratuit de Lionel Messi, le club parisien prépare un autre coup dur contre le FC Barcelone.

PSG Mercato : Le Paris SG passe à l'offensive pour Dembélé

Après avoir réussi à prolonger Pedri et Ansu Fati, les dirigeants du FC Barcelone travaillent d’arrache-pied pour en faire de même avec Ousmane Dembélé. Sauf que le cas du Français commence sérieusement à inquiéter les Catalans. Et pour cause, les dirigeants du Barça font face à un problème de taille : les exigences financières de l’attaquant tricolore compliquent sérieusement sa prolongation.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé réclamerait une belle revalorisation salariale avant de signer un nouveau bail au Barça. Le journaliste italien Gerard Romero révèle que l’ancien Rennais réclamerait précisément un salaire de 40 millions d’euros par an et une prime à la signature de 20 millions d’euros. Des exigences qui rendent fou de rage le Barça. Car le club catalan, dans le dur aussi financièrement que sportivement, ne peut se permettre de réaliser un tel investissement.

Si aucun accord n'est trouvé entre les deux parties, Ousmane Dembélé quittera alors le Barça à l’issue de la saison en cours. Ce qui représenterait une grosse perte pour le club culé, qui a déboursé environ 140 millions d’euros pour le faire venir en provenance du Borussia Dortmund. D’ailleurs, le Barça devra désormais faire face à une rude concurrence sur ce dossier, car le PSG a décidé d'ajouter son grain de sel.

Début des négociations entre le PSG et Ousmane Dembélé

Le Mundo Deportivo assure en effet que le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions avec le clan Ousmane Dembélé. Le club parisien, doté de ressources financières impressionnantes, serait même prêt à répondre favorablement aux demandes du joueur afin de le détourner du Barça. L'idée inavouée du PSG serait de faire de Dembouz le futur successeur de Kylian Mbappé. Cette approche du PSG complique sérieusement la tâche aux Catalans.

S’il plaît au PSG, Ousmane Dembélé intéresse aussi Newcastle. Les richissimes propriétaires saoudiens du club britannique proposeraient même de faire un véritable pont d'or au joueur. Un salaire annuel estimé à 15 M€ de prime à la signature est évoqué. Des prétendants de taille et des sommes élevées qui pourraient définitivement faire tourner la tête d'Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé d'accord avec la Juventus

Ousmane Dembélé s'apprête donc à tourner une page dans sa carrière. Mais le PSG semble déjà devancé dans ce dossier. Selon les dernières informations de Sport, l'ancien Rennais aurait donné son accord principe pour rejoindre la Juventus. Le club italien semble donc bien parti pour griller tout le monde sur cette piste offensive. Sauf que rien n'est encore officiel.