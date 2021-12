Stade Rennais : Faux départ pour un attaquant du SRFC !

Publié par Timothy le 30 décembre 2021 à 13:40

Très actif lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais va se montrer plus calme cet hiver. En manque de temps de jeu, l'attaquant du SRFC, Serhou Guirassy, devrait rester.

SRFC Mercato : Pas de départs envisagés au Stade Rennais

Le Stade Rennais s'est montré particulièrement actif lors du dernier mercato estival en enregistrant la venue de sept nouvelles recrues (Badé, Meling, Santamaria, Sulemana, Majer, Laborde, Alemdar). Actuellement 4e au classement Ligue 1, le SRFC dévoile une nouvelle facette cette saison, plus appliquée, au doux parfum européen. La deuxième partie de saison sera déterminante, car les Rouge et Noir s'opposent à des concurrents déterminés dans cette course à l'Europe (PSG, OGC Nice, OM, Montpellier, Monaco).

Pour se mettre au niveau de ses adversaires et compenser les départs à la CAN de quatre joueurs (Traoré, Gomis, Sulemana, Aguerd), on aurait pu s'attendre à un mercato plus ou moins actif cet hiver. Le Stade Rennais devrait finalement rester calme. « Se renforcer pour trois ou quatre semaines, c'est quand même compliqué. J'ai des joueurs capables de palier les absences », avait souligné en conférence de presse le coach Bruno Genesio.

Serhou Guirassy devrait finalement rester cette saison

En guise de remplacement des sélectionnés à la CAN, l'entraîneur du Stade Rennais pourra compter sur ses jeunes. Ainsi Lorenz Assignon occupera le poste du capitaine Hamari Traoré sur le côté droit, tandis que Loïc Badé remplacera Nayef Aguerd en défense centrale. Dans les cages du SRFC, c'est Romain Salin ou Dogan Alemdar qui endossera la mission d'Alfred Gomis. Aucune recrue n'est donc envisagée au sein du club breton cet hiver. En cas de blessure, le Stade Rennais devra donc s'adapter.

Pensé un temps sur le départ, en raison de son manque de temps de jeu depuis le début de saison, Serhou Guirassy devrait contre toute attente rester lié au Stade Rennais au moins jusqu'à la fin de saison. De son côté, le Turc Metehan Güçlü, qui fait partie des indésirables à Rennes, pourrait quitter le club si une porte de sortie s'ouvrait à lui. Dans son édition du jour, L'Équipe révèle également que des prêts seraient en réflexion. Ils concernent deux internationaux U19, l'attaquant Matthis Abline et le milieu Andy Diouf.