OGC Nice Mercato : Hugo Lloris, une décision officielle tombe !

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 05:00

Courtisé par l’OGC Nice, le gardien de but Hugo Lloris ne devrait pas quitter Tottenham. C’est son entraîneur Antonio Conte qui l’évoque.

OGC Nice Mercato : Antonio compte sur Hugo Lloris

Quel avenir pour Hugo Lloris ? En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, le gardien de but de tricolore reste un sérieux candidat à un départ. D’autant plus que les dirigeants du club londonien se sont attachés les services d’un nouveau portier en la personne de Pierluigi Gollini (26 ans). Hugo Lloris voit donc son statut d’indéboulonnable remis en cause cette saison et semble se rapproché inéluctablement de la porte sortie.

En quête de gardien de but expérimenté, l’OGC Nice ambitionne de profiter de cette situation pour récupérer son ancien joueur. Des négociations auraient déjà débuté pour son retour au Gym. Sauf que le nouvel entraîneur des Spurs n’a pas vraiment l’intention de se séparer de son dernier rempart.

Présent en conférence presse, Antonio Conté a en effet admis vouloir conserver Hugo Lloris le plus longtemps possible même si son avenir n'est pas entre les mains du coach italien. Antonio Conté se montre même très optimiste concernant la prolongation de bail du Français. « Je pense qu'Hugo veut rester dans ce club. Il aime le club, il se sent bien à Tottenham », a confié l’entraineur des Spurs.

Antonio Conté met la pression pour Hugo Lloris

À six mois de la fin de contrat, Hugo Lloris n’a jamais caché sa volonté de prolonger à Tottenham. Mais les négociations traînent entre le joueur de 35 ans et les dirigeants londoniens, entretenant ainsi l'hypothèse d'un départ à l’issue de la saison. Désireux de conserver son capitaine, Antonio Conté est monté au créneau pour demander à sa direction de trouver « une solution » afin de boucler le dossier le plus rapidement possible. « Hugo est un joueur de Tottenham, le capitaine. Bien sûr, il discutera avec le club pour essayer de trouver une solution », a-t-il conclu.