PSG Mercato : James Rodriguez, un coup sensationnel se confirme

Publié par Ange A. le 31 décembre 2021 à 07:30

Pensionnaire d’Al Rayyan au Qatar, James Rodriguez pourrait rejoindre le PSG en cas de retour en Europe selon la presse italienne.

James Rodriguez à la relance sous Laurent Blanc

La carrière de James Rodriguez n’aura plus été la même après sa signature au Real Madrid au lendemain du Mondial 2014. Le milieu offensif colombien n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale espagnole. Refourgué tour à tour au Bayern Munich puis à Everton la saison dernière, l’ancien monégasque a fait un choix de carrière surprenant en rejoignant Al Rayyan lors du dernier mercato d’été. Le milieu de 30 ans s’est engagé avec la formation qatarie pour trois ans, soit jusqu’en 2024. Des détails de son contrat avec le club émirati auraient fuité. Son avenir pourrait s’écrire au Paris Saint-Germain, l’ancien club de Laurent Blanc, son entraîneur actuel.

Un possible transfert de Rodriguez au PSG

Tuttosport assure que James Rodriguez pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans le futur. D’après les informations fournies par le journal italien, Jorge Mendes aurait inclus une surprenante clause dans le contrat de l’international colombien (82 sélections/23 buts). Le célèbre agent portugais aurait inséré une clause pouvant permettre à son protégé de rejoindre le PSG à moindre coût en cas d’intérêt du club francilien. Cette clause stipulerait que les dirigeants d’Al-Rayyan ne devront pas s’opposer à un départ de Rodriguez vers le PSG.

Selon la source, le club qatari serait même dans l’obligation de faciliter son transfert à Paris en fixant une indemnité de transfert symbolique. Reste plus qu’à savoir si le club de la capitale va s’intéresser à cet ancien indésirable de Zinedine Zidane au Real. Pour ses débuts au Qatar, le Colombien a disputé 6 matchs pour un but inscrit et deux passes décisives délivrées.