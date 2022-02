PSG Mercato : James Rodriguez, première recrue estivale au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2022 à 17:42

James Rodriguez prendra-t-il à la place d’Angel Di Maria au PSG la saison prochaine ? L’hypothèse pourrait bien se réaliser à l’issue de la saison.

James Rodriguez « aimerait aller ailleurs »

Poussé vers la sortie par les dirigeants d’Everton, James Rodriguez a rejoint le championnat qatari en septembre dernier pour 8 millions d’euros. À 30 ans, l’ancien ailier du Real Madrid s’est engagé en faveur d’Al-Rayyan jusqu’en juin 2024. Cinq mois seulement après son arrivée au Qatar pour avoir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2022, l’international colombien veut déjà quitter l’ancienne formation entraînée par Laurent Blanc et revenir en Europe.

« On n’a pas été bons en championnat, mais on est bien en coupe, l'idée est de pouvoir la gagner. Je joue, je fais bien les choses. Combien de temps vais-je rester au Qatar ? Je ne sais pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même s'il est vrai que j'aimerais aller ailleurs », a avoué James Rodriguez lors d’un Live sur la plateforme Twitch. Et d’après les informations de la presse étrangère, l’ancien milieu de terrain offensif de l’AS Monaco pourrait bien faire son retour en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à prendre le pari Rodriguez ?

En effet, le média argentin Olé assure ce jeudi que James Rodriguez pourrait débarquer au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Alors que le journal espagnol AS révélait il y a quelques mois qu’une clause permettait à Rodriguez de s’engager librement avec le PSG si Nasser Al-Khelaïfi lui proposait une offre, les dirigeants parisiens réfléchiraient sérieusement à cette option pour remplacer Angel Di Maria, qui devrait faire ses valises l’été prochain. Toutefois, le natif de Cúcuta se verrait aussi bien en MLS.

« On me demande si je retournerais en Europe, pourquoi pas ? J'ai les conditions pour cela, je suis en train de prendre un rythme. Une bonne option serait les États-Unis », a répondu James Rodriguez dans la même interview. D’après le média turc Spor, les dirigeants de Galatasaray étudieraient également cette piste.