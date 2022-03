PSG Mercato : C’est déjà réglé pour James Rodriguez !

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 21:26

Disposant d’une clause spéciale pour rejoindre librement le PSG, James Rodriguez veut quitter Al-Rayyan au Qatar. Et il sait où il veut aller.

Annoncé au PSG, James Rodriguez intéresse Galatasaray

En quittant Everton en septembre dernier pour Al-Rayyan contre un chèque de 8 millions d’euros, James Rodriguezaurait pris soin d’inclure dans son contrat une clause lui permettant de rejoindre librement le Paris Saint-Germain si une offre de Nasser Al-Khelaïfi arrivait sur la table des dirigeants du club qatarien. Et alors que l’attaquant colombien veut déjà revenir en Europe, Galatasaray serait très intéressé par sa signature.

D’après les informations divulguées récemment par le média turc Sporx, Jorge Mendes, l'agent de l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco, serait en ce moment en possession de plusieurs offres de clubs européens pour son client et étudierait la meilleure possibilité pour son retour sur le Vieux Continent. Toujours selon la même source, l’option la plus chaude serait Galatasaray. À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le club turc aimerait tout mettre en oeuvre pour convaincre le joueur de 30 ans de rejoindre ses rangs à l’issue de la saison. En attendant une probable offensive du Paris Saint-Germain, c’est le club de Bafétimbi Gomis qui mène la danse dans ce dossier. Mais le principal concerné a une certaine préférence pour son retour en Europe.

PSG Mercato : James Rodriguez se voit revenir à Everton

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, James Rodriguez veut mettre un terme à son aventure au Qatar. Si le Paris Saint-Germain est une destination possible et que Galatasaray et d’autres formations sont intéressées par son profil, l’international colombien se voit bien retourner en Premier League l’été prochain. À la faveur d’un Twitch, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco a ouvertement annoncé son souhait de retourner chez les Toffees.

« Un retour à Everton ? Je ne sais pas, ce serait une possibilité, pourquoi pas ? S’ils veulent, je serais totalement ouvert à ça. Le problème, c’est qu’ils doivent vouloir. Je n’ai eu de problème avec personne là-bas, je m’y suis bien senti », a déclaré James Rodriguez. Reste maintenant à savoir si le Paris SG voudra activer l’option préférentielle contenue dans le contrat de James Rodriguez.