PSG Mercato : Succession Mbappé, un accord en vue avec le Barça ?

Après Lionel Messi, le PSG pourrait aller chercher le successeur de Kylian Mbappé au Barça. L’affaire prend de l’ampleur en Catalogne.

Réunion de la dernière chance pour Ousmane Dembélé ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Désormais, les dirigeants parisiens s’activent en coulisses afin de mettre la main sur une pointure en attaque afin d’oublier l’enfant de Bondy l’été prochain. Si les noms de Robert Lewandowski et Erling Haaland sont cités en boucle depuis plusieurs mois déjà, le PSG pourrait créer la surprise avec un autre international français.

En effet, selon les médias espagnols, Nasser Al-Khelaïfi, grand fan du joueur de 24 ans, suivrait personnellement la situation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Libre en fin de saison, l’ancien ailier du Stade Rennais n’a pas encore paraphé un nouveau bail et le Paris SG voudrait en profiter pour le récupérer gratuitement à l’issue de la saison en cours.

D’après les informations de Mundo Deportivo, une réunion au sommet entre les dirigeants du Barça et le clan Ousmane Dembélé serait prévue pour ce lundi. Dimanche soir, le journaliste José Alvarez a confirmé dans El Chiringuito que le Paris Sain-Germain était bien à l’affût dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais les décideurs barcelonais ne veulent plus perdre leur temps en ce qui concerne l’avenir du natif de Vernon.

PSG Mercato : Ousmane Dembé à la place de Mbappé ?

En marge de la présentation officielle de Ferran Torres ce lundi, le directeur du football du Barça, Matheu Alemany, a fait le point sur la situation de l'international français. Selon le dirigeant catalan, aucune nouvelle réunion n’est à l’ordre du jour pour Ousmane Dembélé et le club barcelonais n’exclut rien pour son avenir si aucun accord ne pointe à l’horizon pour son renouvellement.

« Une réunion pour Dembélé n'est pas prévue. Il y a des contacts avec ses agents depuis cinq mois, ils connaissent la position du club, nous avons été très patients et il a une offre depuis longtemps et nous attendons sa réponse. On a été patient avec Ousmane. Désormais, on va prendre les décisions opportunes », a expliqué Alemany devant la presse.

Pour éviter un départ gratuit de Dembélé, le Barça pourrait donc se résoudre à le placer sur le marché durant ce mercato hivernal afin de récupérer une partie des 135 millions d’euros investis pour le recruter en juillet 2017 en provenance du Borussia Dortmund. Évalué actuellement à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Dembélé ne devrait pas coûter cher au PSG qui pourrait donc régler la succession de Kylian Mbappé dès ce mois de janvier.

Affaire à suivre…