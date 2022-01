PSG Mercato : Succession Mbappé, Lewandowski envoie un signal fort

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 10:36

Pour la succession de Kylian Mbappé, le PSG a coché le nom de Robert Lewandowski. Et l’attaquant du Bayern Munich se manifeste déjà.

Pini Zahavi veut placer Robert Lewandowski au PSG

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son engagement et se dirige donc vers un départ gratuit du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Selon plusieurs sources étrangères et locales, l’attaquant du PSG se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le Real Madrid sur la base d’un bail de six ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire de 21 millions d’euros par saison plus une prime à la signature de 40 millions d’euros.

Parmi les joueurs ciblés pour sa succession, le nom de Robert Lewandowski figure en tête de liste avec le Cyborg norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Son agent, Pini Zahavi, bien introduit dans les arcanes du club de la capitale depuis son implication dans l’arrivée de Neymar en août 2017, travaillerait en coulisses afin de placer l’international polonais au Paris SG.

Surtout qu’il toucherait une importante commission dans une opération. D’ailleurs, le puissant homme d’affaires israélien était à Paris l’été dernier pour évoquer la situation de Lewandowski avec Nasser Al-Khelaïfi et préparer le terrain d’une opération XXL à l’issue de la saison. De son côté, le principal concerné bougerait également les pions dans le sens d’un changement d’air.

PSG Mercato : Lewandowski fait le forcing pour quitter le Bayern

Arrivé librement en 2014 en provenance du Borussia Dortmund et après avoir tout gagné avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski aimerait s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite. À 33 ans, le capitaine de la sélection polonaise insisterait ainsi auprès de la direction du club bavarois afin de bénéficier d’un bon de sortie l’été prochain, selon les informations du quotidien italien Il Corriere dello Sport.

Une demande de Lewandowski qui aurait engendré quelques frictions avec ses dirigeants. Outre le Paris Saint-Germain, des cadors anglais et espagnols seraient aussi intéressés par le profil de celui qui a déjà inscrit 30 buts et donné 3 passes décisives en 25 matches cette saison.

Affaire à suivre donc…