OM Mercato : Les Saoudiens font une première offre à Marseille !

Publié par Thomas le 06 janvier 2022 à 11:12

De plus en plus influent sur la sphère football, l'Arabie Saoudite a formulé une grosse offre à l' OM pour s'attribuer les services d'un grand espoir.

OM Mercato : Avant la vente, les Saoudiens veulent un joyau

C’est probablement le sujet le plus sulfureux de ce début de saison du côté de l’Olympique de Marseille, dans l’espoir d’être racheté, le club continue d’entretenir le flou sur de possibles repreneurs. Malgré d’insistantes rumeurs associant le fonds d’investissement public saoudien (PIF) au club phocéen, le dossier semble toujours en standby, au grand désarroi des supporters qui n’attendent qu’une chose, voir Frank McCourt se faire remplacer par un investisseur plus ambitieux.

En attendant une possible rachat de l’ OM, les Saoudiens pourraient bien frapper un gros coup dans son potentiel futur club, en lui chipant l’un de ses plus grands espoirs. Comme l’avance Daily Mirror hier, plusieurs écuries de Premier League se seraient positionnées pour enrôler Bamba Dieng, dont Newcastle qui fait figure de grand favori dans le dossier. Nouveau club le plus riche de la planète depuis son passage sous pavillon saoudien, l’entité anglaise serait même passée à la vitesse supérieure, en proposant une très belle somme à Pablo Longoria.

Newcastle prêt à tout pour Dieng

Véritable révélation de ce début de saison dans la cité phocéenne, l’attaquant sénégalais a vu ce jeudi les Magpies offrir plus de 18 millions d’euros à Marseille pour s’attribuer ses services. Une somme considérable pour un joueur qui n’aura disputé que 19 matchs cette saison pour 4 buts inscrits. Selon The Sun, Newcastle serait le plus avancé sur le dossier face à une concurrence rude composée de clubs comme West Ham, Aston Villa et Crystal Palace. Le tabloïd précise que Dieng pourrait partir cet hiver ou bien à la fin de la saison, pour terminer l’exercice en cours avec l’ OM.

Néanmoins, il semble peu probable de voir partir Bamba Dieng en 2022, les dirigeants olympiens placent de grands espoirs en lui notamment après avoir prolongé son contrat il y a un mois. Malgré quelques marges de progression notamment lors de la finition, l’attaquant de 21 ans semble loin d’un départ du Vélodrome. En parallèle, Marseille, sous l’impulsion de Longoria, continue son opération dégraissage, dans l’optique de pouvoir procéder à quelques signatures cet hiver.