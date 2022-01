PSG : Officiel, gros coup dur confirmé pour le choc contre l’OL !

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 13:28

Dimanche soir, le PSG sera sur le terrain de l’OL. À la veille de ce choc de Ligue 1, le club parisien a donné des nouvelles de Lionel Messi.

PSG : Lionel Messi forfait face à l'OL

C’est un véritable coup dur pour Mauricio Pochettino. Déjà privé de Neymar Jr (blessé) et Angel Di Maria, testé positif au Covid-19, l’entraîneur du Paris Saint-Germain devra également se passer des services de Lionel Messi pour le match de la 20e journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, au Groupama Stadium.

Le club de la capitale a publié ce samedi son traditionnel point médical d’avant-match et Pochettino va devoir composer sans plusieurs joueurs, dont l’attaquant argentin de 34 ans. Testé positif au Covid-19, le septuple Ballon d’Or avait dû différer son retour à Paris et donc sa reprise de l'entraînement. Et ce samedi, Lionel Messi était toujours absent à l'entraînement à la veille de la rencontre contre les hommes de Peter Bosz.

Le staff technique parisien a donc pris la résolution de le laisser de côté pour le voyage de Lyon. En revanche, Juan Bernat, lui aussi touché par le virus, a repris les séances depuis quelques jours et sera dans le groupe pour le voyage à Lyon.

Point médical avant Lyon

Le point médical de ce samedi 8 janvier concerne Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Alexandre Letellier et Neymar Jr.

- Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Gianluigi Donnarumma poursuivent leur isolement dû à la Covid-19.

- Lionel Messi va continuer son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours.

- Alexandre Letellier poursuit ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit.

- Neymar Jr poursuit ses soins avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ 3 semaines.