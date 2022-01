PSG Mercato : Rendez-vous décisif pour Haaland, le Paris SG à l'affût !

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2022 à 17:01

Erling Haaland a rendez-vous avec le Borussia Dortmund la semaine prochaine pour statuer sur son avenir, le PSG reste attentif.

PSG Mercato : Erling Haaland fixé la semaine prochaine

Selon le quotidien allemand Bild, Erling Haaland va se réunir avec Dortmund en compagnie de son agent Mino Raiola et de son père pour discuter avec les dirigeants de Dortmund. Le thème principal de cette rencontre sera le futur de l’attaquant de 21 ans. Le club de la Ruhr souhaite connaitre les intentions de Haaland le plus vite possible pour se préparer à toute éventualité. En cas de départ, le PSG est une destination possible pour le buteur norvégien.

Le Paris Saint-Germain souhaite s’attacher les services d’Erling Haaland la saison prochaine pour pallier au départ probable de Kylian Mbappé. Le Norvégien qui affole les compteurs serait le remplaçant idéal en termes d’impact et d’efficacité pour le PSG. La stratégie parisienne est de remplacer une tête d’affiche, en l’occurrence Kylian Mbappé, avec une autre tête d’affiche : Erling Haaland. Il est jeune, performant avec très gros potentiel, des qualités parfaites pour être au centre du projet parisien.

Haaland, le grand souhait des Qataris

Le natif de Leeds est l'auteur de 76 buts en 76 matches avec le Borussia Dortmund, dont deux en Ligue des champions face au Paris-SG, ainsi, les dirigeants parisiens étaient au première loge pour voir les prouesses du géant norvégien. Les statistiques d’Haaland impressionnent et attisent les convoitises des plus grands clubs européens. Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone sont à la lutte pour faire signer le géant norvégien. Le coup de l’opération porterait à hauteur de 300 millions d’euros, 75 millions qui correspondent à la clause libératoire, les 30 millions annuels de commission pour le père d’Haaland et son agent Mino Raiola et enfin le salaire de l’attaquant de 21 ans.