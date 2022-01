OL Mercato : Une porte de sortie s'ouvre pour un indésirable

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 14:04

Écarté du groupe professionnel de l’ OL en début de saison, Marcelo pourrait quitter le club rhodanien cet hiver et retourner en Turquie.

OL : Fatih Karagümrük se positionne pour Marcelo

Marcelo est mis à l’écart du groupe professionnel de l’ OL depuis la 2e journée de Ligue 1 et la déroute à Angers SCO (3-0). Il s’entraîne et joue avec la réserve en National 2 cette saison. Le coach Peter Bosz ne compte plus sur le défenseur central, alors que l’Olympique Lyonnais est actuellement 11e de Ligue 1 après 20 journées de championnat. Cet hiver, un club de Turquie s'intéresse à lui. À en croire RMC Sport, il s’agit de Fatih Karagümrük, qui a même fait une offre au club rhodanien pour recruter le Brésilien de 34 ans.

Ce dernier pourrait être intéressé par la proposition, car il avait joué au Besiktas une saison et demie, de février 2016 à mai 2017. Il ne serait pas étranger dans le championnat turc et pourrait donc facilement s'adapter. À condition que la direction des Aigles Noirs lui propose un contrat proche de celui qu'il a actuellement à l'Olympique Lyonnais.

Le défenseur brésilien va-t-il accepter de quitter Lyon cet hiver ?

L’ OL va devoir convaincre Marcelo de quitter Lyon où il émarge à 2,4 M€ selon les chiffres de Foot Mercato, en plus de son contrat valide jusqu’en juin 2023. Jean-Michel Aulas (72 ans) a transféré l'arrière natif de Sao Vicente de Besiktas contre une indemnité de transfert de 7 millions d'euros en juillet 2017. Selon l'estimation du site spécialisé Transfermarkt, Marcelo vaut actuellement 1,5 millions d'euros sur le marché des transferts. Notons que le N°6 de l' OL a disputé 167 matches avec les pros, pour 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées, avant sa mise à l'écart à la mi-août 2021.