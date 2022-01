OL Mercato : Peter Bosz répond cash à Chelsea pour Emerson

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2022 à 23:31

L’ OL est harcelé par Chelsea pour Emerson cet hiver. Peter Bosz a fermé la porte de sortie au défenseur prêté par le club de Premier League.

OL : Peter Bosz, « on va garder Emerson »

Chelsea a manifesté son envie de récupérer Emerson Palmieri à l’ OL pendant ce mercato hivernal. Le club londonien a besoin des services de l’arrière latéral gauche prêté à l’Olympique Lyonnais, car il ne peut plus compte sur Ben Chilwell blessé et indisponible jusqu’à la fin de la saison. Approchés par les Blues une première fois, les Gones ont refusé leur demande. Puis, Chelsea est revenu à la charge avec une offre estimée à 4 M€ pour reprendre son défenseur international italien (25 sélections), mais le président Jean-Michel Aulas a repoussé cette proposition selon The Athletic.

Interrogé ce vendredi sur le souhait de Chelsea de rappeler son joueur à Londres, Peter Bosz a été catégorique. « On va garder Emerson », a-t-il lâché en conférence de presse avant le match de l’ OL contre l’ES Troyes AC (dimanche à 17h05), lors de la 21e journée de Ligue 1.

Kurzawa en plan B de l'Olympique Lyonnais ?

Le joueur d’origine brésilien est sous contrat avec les Blues jusqu’à fin juin 2024 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 14 M€. Son prêt à Lyon n’est pas ordinaire, mais payant, d’un montant de 500 000 euros selon Transfermarkt. Au cas où Chelsea reviendrait à la charge avec une troisième proposition revue à la hausse, l’ OL a un plan B. Le club Rhodanien songerait à Layvin Kurzawa, en manque de temps de jeu au PSG. Ce dernier n’a pas joué de matchs avec le club de la capitale cette saison, sauf les 9 minutes disputées lors du trophée des champions contre le LOSC (0-1), le 1er août 2021. Et il est poussé dehors.