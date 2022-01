LOSC Mercato : C’est fait, Gourvennec tient son premier renfort !

Publié par Timothée Jean le 14 janvier 2022 à 20:31

Entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec est en passe de s’allouer les services d’un ancien milieu offensif de Ligue 1. Tous les feux sont au vert.

LOSC Mercato : Ben Arfa d’accord pour rejoindre Lille

Entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec s’est récemment prononcé sur le mercato hivernal. Le coach lillois s’attend des renforts supplémentaires cet hiver. En ce sens, les dirigeants nordistes ont activé plusieurs pistes en coulisse et sont sur le point de boucler un premier renfort hivernal en la personne de Hatem Ben Arfa.

Aussitôt approché, le milieu offensif français n’a pas tergiversé pour répondre favorablement au projet lillois. RMC Sport assure en effet que Ben Arfa est quasiment tombé d'accord pour rejoindre le LOSC cet hiver. Si les détails de ce transfert inattendu n’ont encore fuité, il ne manquerait plus que la traditionnelle visite médicale pour que l’ancien joueur de l’ OGC Nice vienne officiellement renforcer le secteur offensif de Lille.

Une arrivée et un départ dans les tuyaux

Génie incompris du football français, Hatem Ben Arfa a pas mal bourlingué durant sa carrière. Le milieu polyvalent a enchaîné des expériences à l'OL, OM, Newcastle, OGC Nice, Paris Saint-Germain, Stade Rennais, Real Valladolid avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux en octobre 2020.

Libre de tout contrat suite à son départ de Bordeaux, l’ancien Lyonnais tentera de relever un dernier défi dans le championnat de France avant de raccrocher les crampons. Mais son âge avancé (34 ans) et son état de forme laisse perplexe. HBA n’a plus joué de match officiel depuis plus de six mois. Si son arrivée au LOSC se confirme, l’ancien devra vite s'adapter afin de retrouver son meilleur niveau de jeu dans les plus brefs délais.

Dans le même temps, le LOSC est également proche de boucler un nouveau départ au sein de son effectif. Après le transfert de Jonathan Ikoné à la Fiorentina, l’attaquant turc Yusuf Yazici est à un pas de s’envoler en prêt vers le CSKA Moscou.