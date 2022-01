LOSC Mercato : Lille ne fera pas de cadeau pour Sven Botman

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 10:31

Désireux de recruter Sven Botman durant le mercato d’hiver, Newcastle United sait à quoi s’en tenir pour le défenseur central du LOSC.

Ce que réclame le LOSC pour lâcher Sven Botman

Deux départs ont déjà été officialisés au Lille OSC quelques jours après l’ouverture du mercato d’hiver. Le LOSC a empoché 14 millions d’euros suite au transfert de Jonathan Ikoné à la Fiorentina. Le club nordiste s’est débarrassé de Thiago Maia contre 4 millions d’euros. Le milieu brésilien rentre au bercail et va poursuivre sa carrière à Flamengo. Il était prêté au club carioca depuis janvier 2020. Ces deux ventes actées, le champion de France en titre pourrait également céder d’autres joueurs en janvier. Renato Sanches, Yusuf Yazici et Sven Botman sont de potentiels candidats au départ. S’agissant du défenseur central néerlandais, il est notamment sur les tablettes de l’AC Milan et de clubs anglais, dont Newcastle United. Tout ce beau monde est désormais fixé sur les exigences de Lille pour Botman.

Un joli pactole en vue pour Lille

D’après les informations du journal The Telegraph, le Lille OSC réclamerait désormais au moins 55 millions d’euros. Avec un pareil montant, le club d’Olivier Létang entend sans doute repousser les prétendants de Sven Botman cet hiver. À défaut de dissuader ces courtisans, le LOSC pourrait s’en tirer avec un joli chèque et de nouveau réaliser une belle plus-value sur le marché des transferts. L’international Espoirs néerlandais avait rejoint Lille en 2020 contre seulement 8 millions d’euros. Sa valeur marchande sur Transfermarkt culmine aujourd’hui à 30 millions d’euros. Son contrat actuel est valide jusqu’en 2025. Mais avec le fort intérêt qu’il suscite, il n’est pas certain qu’il aille au bout de son bail.