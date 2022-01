Barça Mercato : Un grand défenseur se rapproche de Barcelone !

Publié par Thomas le 17 janvier 2022 à 14:02

Le Barça souhaite se renforcer en 2022 en enrôlant de grands joueurs à bas coût. Et justement, le club est proche de son premier gros coup.

Barça Mercato : Andreas Christensen s’ouvre au FC Barcelone

Auteur d’un début de saison catastrophique, le FC Barcelone semble renaître de ses cendres depuis quelques semaines, voire depuis l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc. Défaits la semaine dernière en Supercoupe contre le Real Madrid, les Blaugranas gardent tout de même plusieurs notes positives que ce soit dans le jeu, mais aussi en termes d’effectif. Avec le retour à la compétition de Ferran Torres, arrivé cet hiver de Manchester City, Pedri et Ansu Fati, les supporters catalans peuvent dormir sur leurs deux oreilles et aborder le reste de la saison avec tranquillité.

En plus de ces retours importants, le Barça pourrait également acter une signature de haute volée ce mois-ci, celle d’un défenseur central. Longtemps dans les plans de Xavi, le Danois Andreas Christensen s’est ouvert cette semaine à une arrivée à Barcelone. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la venue du joueur de Chelsea en Liga n’a jamais été aussi proche, pour une raison bien précise.

Sur Twitter, le journaliste de renom a dévoilé ce lundi qu'Andreas Christensen allait refuser toutes les propositions des clubs de Premier League, par respect pour son club et son entraîneur Thomas Tuchel avec qui il noue une bonne relation. De fait, l’insider déclare que le Barça, mais aussi le Bayern, mènent la course en tête pour enrôler le joueur de 25 ans. La décision du joueur devrait arriver très rapidement. Pour rappel, le Danois termine son contrat chez les Blues cet été, il est fort probable que les deux clubs cités plus haut attendent cette échéance pour recruter le joueur.

Un renfort pour remplacer Piqué

Si le Barça pense grandement à son secteur offensif ces derniers mois, bien impacté par le départ de Lionel Messi au PSG, celui d'Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid et la retraite prématurée de Sergio Agüero, le club catalan n’en oublie pas pour autant sa défense. Alors que Ronald Araujo fait figure de joueur d’avenir à Barcelone, le reste de ses coéquipiers en défense semblent cependant en dessous du niveau exigé.

Que ce soit Clément Lenglet, Oscar Mingueza ou encore Gerard Piqué, aucun central ne donne réellement satisfaction à la direction Blaugrana, raison pour laquelle de gros efforts sont mis en place sur le mercato à ce poste. L’arrivée de Christensen permettrait au Barça de se délester de Piqué (34 ans), dont le rendement a nettement diminué ces dernières années.