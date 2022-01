OM Mercato : Arrivée imminente d'un défenseur à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 17 janvier 2022 à 16:32

Tout s’accélère à Marseille ! Après l’arrivée de Cédric Bakambu, l' OM est en passe de finaliser l’arrivée d’un défenseur en provenance d'Arsenal.

OM Mercato : Arrivée imminente pour Sead Kolasinac

C’est une mauvaise nouvelle que l’Olympique de Marseille a reçu ce week-end. Le club marseillais a été sanctionné par la FIFA dans l’affaire Pape Gueye. Mais cette sanction ne devrait pas empêcher le club phocéen de recruter cet hiver. Le club phocéen a déjà bouclé une première signature. Libre de tout contrat depuis son départ de Beijing Guaon en Chine, Cédric Bakambu s’est officiellement engagé avec l’ OM. Et le club phocéen est encore loin d’avoir terminé son recrutement hivernal, puisque les dirigeants de l’ OM sont en passe de finaliser l’arrivée de Sead Kolasinac en provenance d’Arsenal.

D’après les informations de Connor Humm, journaliste et écrivain des Gunners, tout serait déjà bouclé pour le transfert du défenseur bosnien. Après plusieurs jours de négociations, le club marseillais serait parvenu à conclure un accord total pour la venue de Sead Kolasinac. L’affaire serait d’ores et déjà reglée entre les différentes parties, il ne manquerait plus que son officialisation. Sur son compte Twitter, le journaliste a confirmé l’information sans pour autant dévoiler les modalités de ce deal.

Le dossier Mattéo Guendouzi déjà réglé

Arrivé à Arsenal en juillet 2017 en provenance de Schalke 04, Sead Kolasinac n’est jamais parvenu à se faire une place chez les Gunners. Le défenseur polyvalent s’apprête donc à quitter le club londonien à six mois de la fin de son contrat expirant en juin 2022. Outre le transfert de Sead Kolasinac, l’ OM est également proche de régler un autre dossier en provenance d’Arsenal.

Le confrère explique que le transfert définitif de Mattéo Guendouzi ne serait pas menacé par la FIFA. Le milieu de terrain français sera définitivement transféré à l’Olympique de Marseille en cas de maintien du club en Ligue 1. Les Olympiens devront en retour verser une somme d’environ 12 millions d’euros à Arsenal.