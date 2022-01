OM Mercato : Une semaine décisive pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 19 janvier 2022 à 13:04

En fin de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara va-t-il finalement rebondir en Premier League ? L'hypothèse prend de l'ampleur ces derniers jours.

OM Mercato : Kamara, une offensive se prépare en Premier League

L’avenir de Boubacar Kamara est un véritable casse-tête pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Ces deux dernières saisons, le jeune milieu de terrain s'est fait connaître grâce à ses prestations en constante progression sous le maillot de l’OM. Courtisé, il n'a pas encore quitté son club formateur. Mais son départ se rapproche inéluctablement en raison de sa situation contractuelle.

Boubacar Kamara arrive en fin de contrat en juin prochain avec l' OM et ne compte pas renouveler son bail. Il envisage même de s’en aller dès cet hiver, sous peine de s'en aller gratuitement à l’issue de la saison. Une option inenvisageable pour les dirigeants marseillais, qui espèrent récupérer une indemnité de transfert sur son départ, même s’ils conservent tout de même un mince espoir de prolonger leur jeune joueur. En attendant, une vente apparaît comme beaucoup plus probable et les courtisans ne manquent pas.

Le minot marseillais conserve en effet une belle cote en Premier League. Si Manchester United, Newcastle, Chelsea et Arsenal s’intéressent à son profil, Leeds United est également sur le coup. L’entraîneur Marcelo Bielsa connaît bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage sulfureux à Marseille et voudrait l’attirer en Premier League. Selon les informations du journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, l’entraîneur de Leeds progresse sur cette piste et devrait passer à l’offensive pour son transfert dès cette semaine. « Leeds United s'attend à intensifier ses tentatives pour signer un nouveau milieu de terrain cette semaine », a-t-il confié sur The Transfer Show.

Boubacar Kamara proposé en Serie A

Leeds United prépare donc une offre pour Boubacar Kamara afin de devancer la concurrence dans ce dossier. Mais le jeune joueur semble avoir une préférence pour son avenir, la Serie A. Son agent aurait même déjà proposé ses services à plusieurs clubs italiens, tels que l’AC Milan, la Juventus ou encore l’AS Rome.

L'heure du grand départ va donc bientôt sonner pour Boubacar Kamara, et ce, même si l’OM n’a pas abandonné l'idée de lui proposer une prolongation de contrat. Les prochains jours seront sans doute décisifs dans ce dossier.