Atlético Mercato : Barça, Luis Suarez finalement proche de l'Angleterre !

Publié par Thomas le 19 janvier 2022 à 13:34

En fin de contrat à l'Atlético Madrid cet été, Luis Suarez a récemment été associé au Barça et à la MLS. Néanmoins, l'attaquant pourrait retourner en Angleterre.

Atlético Mercato : Luis Suarez veut rejoindre Gerrard

Champion d’Espagne avec l’Atlético Madrid la saison passée, Luis Suarez semble connaître un déclin important cette saison, où il ne fait plus partie des plans de Diego Simeone qui lui préfère des profils plus jeunes, comme Matheus Cunha. Depuis l’arrivée d’Antoine Griezmann dans la capitale, El Pistolero a des envies de départ et pense déjà à un club où il pourrait terminer sa grande carrière.

Si le joueur était un temps associé à un retour au FC Barcelone, où Xavi et Joan Laporta lui ferait les yeux doux pour une arrivée cet hiver, l’Uruguayen devrait finalement rester chez les Colchoneros jusqu’à la fin de la saison. Cet été en revanche, Suarez compte bien lever les voiles et quitter la Liga, un championnat où il aura brillé pendant plus de 8 saisons (dont 6 saisons au Barça). Pour le récupérer, plusieurs clubs sont à la lutte dont une écurie saoudienne et l’Inter Miami en MLS.

Seulement, l’attaquant de 34 ans pourrait décider de retourner en Premier League, une option qui prendrait de l’ampleur ces derniers jours. À en croire le journaliste Ekrem Konur, Luis Suarez penserait à rejoindre le club d’Aston Villa, actuellement 13e du championnat anglais. Les Villans, sous l’impulsion de son mythique entraîneur, Steven Gerard, ont récemment fait une offre au Pistolero pour une arrivée en 2022.

Le joueur ne se montrerait pas insensible à l’offre de son ancien coéquipier à Liverpool et pourrait bien y répondre favorablement, lui qui sent prêt à revenir dans le championnat où il avait explosé il y a quelques années. Un choix plein de sens pour l’Uruguayen, qui rejoindrait alors un club ambitieux, qui a récemment signé Coutinho et Lucas Digne, pour terminer sa carrière.