OM Mercato : Mauvaise nouvelle pour Alvaro Gonzalez !

Publié par Timothée Jean le 19 janvier 2022 à 19:04

Relégué au second plan à l’ OM, Alvaro Gonzalez est annoncé sur le départ cet hiver. Mais une piste semble s’éloigner du défenseur espagnol.

OM Mercato : Un prétendant en moins pour Alvaro Gonzalez

Homme fort de l’ère André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez a perdu son statut d’intouchable à l’ Olympique de Marseille cette saison. Le défenseur central n'est plus un titulaire à l' OM depuis un bon moment. Surtout dans l'esprit de Jorge Sampaoli qui préfère miser sur d’autres options pour composer sa défense.

Cette saison, Alvaro Gonzalez n’a disputé que six petites rencontres de Ligue 1, dont cinq titularisations. Un bilan assez maigre pour l'international espagnol, créant ainsi une atmosphère tendue entre le joueur et l’entraîneur marseillais. S’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu en cette seconde partie de saison, le défenseur de 32 ans devra aller voir aillerus durant ce mercato hivernal. Son départ de l'Olympique Marseille semble même inévitable, d’autant plus que plusieurs clubs s’activent en coulisses pour arracher sa signature. Mais aux dernières nouvelles, l’un de ses prétendants aurait finalement changé d’avis dans ce dossier.

Alvaro Gonzalez recalé par les Girondins de Bordeaux

Foot Mercato révèle en effet que les Girondins de Bordeaux sont en train de lâcher prise pour Alvaro Gonzalez. Et pour cause, le salaire du défenseur marseillais semble hors de portée des finances du FCGB. Dans le dur, aussi bien financièrement que sportivement, le club au scapulaire devrait donc abandonner ce dossier et se rabattre sur des profils moins onéreux.

Ce retrait de Bordeaux est donc une mauvaise nouvelle pour l’ OM car les dirigeants marseillais espéraient se débarrasser d’Alvaro Gonzalez dès cet hiver. La source explique aussi que les autres clubs intéressés, tels que Valence CF et l’AS Saint-Étienne, ne sont toujours pas passés à l’offensive pour son transfert. Si aucune offre concrète ne se présente, le défenseur espagnol devrait finalement poursuivre son aventure à Marseille.