ASSE Mercato : Un international algérien proche des Verts ?

20 janvier 2022

L’ ASSE souhaite renforcer son secteur offensif cet hiver. Les Verts lorgneraient du côté de la sélection algérienne dans ce sens.

L’ ASSE en pince pour un Fennec

Lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne est proche d’une relégation en Ligue 2. Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur de l’ ASSE, entend éviter une descente historique des Verts en deuxième division. Raison pour laquelle le successeur de Claude Puel pousse pour l’arrivée de quelques renforts cet hiver. Dans les colonnes du journal Le Progrès, le coach stéphanois a réitéré son désir de disposer d’un nouvel attaquant et de quelques défenseurs. « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un arrière latéral », a précisé le technicien de 59 ans. Concernant ce renfort offensif, France Info révèle que les Verts sont toujours en contact avec Youcef Belaïli.

Youcef Belaïli, une belle pioche à 0€ pour Saint-Étienne

L’attaquant algérien est actuellement libre de tout contrat. Son contrat avec le Qatar SC avait été résilié en décembre durant la Coupe du monde arabe qu’abritait l’émirat. D’après cette dernière source, l’AS Saint-Étienne est en discussion avec l’entourage de Youcef Belaïli en vue de sa signature à Sainté cet hiver. Des révélations surprenantes tant la tendance n’était plus à l’arrivée du champion d’Afrique 2019 dans le Forez. Le père et agent du joueur révélait avoir repoussé une approche de l’ ASSE.

« On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint-Étienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas », confiait-il dans les colonnes de Compétition. Outre le club ligérien, l’ailier de 29 ans serait également en contact avec les Suisses du FC Bâle. Le 2e du championnat suisse vient de céder sa pépite Edon Zhegrova au LOSC contre 7 millions d’euros.