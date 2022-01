OM Mercato : Le départ de Mandanda déjà acté à Marseille ?

Publié par Ange A. le 20 janvier 2022 à 10:06

En perte de temps de jeu à l’ OM, Steve Mandanda serait proche de rejoindre un rival de Ligue 1, selon Mohamed Henni.

Mandanda vers l'OGC Nice, la dernière bombe de Henni

Relégué sur le banc par Pau Lopez, Steve Mandanda voit désormais son avenir compromis à l’Olympique de Marseille. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, le champion du monde tricolore pourrait quitter l’ OM dès cet hiver. Pour Mohamed Henni, le gardien de but de 36 ans va poser ses valises chez un rival. Sur les réseaux sociaux, il annonce en effet que le portier marseillais va rejoindre l’OGC Nice, actuel deuxième de Ligue 1.

« J’ai une information exclusive, tout a été acté en interne, c’est fait. Il n’y a plus rien à négocier, c’est avec une immense tristesse que je vous annonce que Steve Mandanda quitte l’OM pour rejoindre l’OGC Nice. Il est prêt à partir, il va déménager, c’est pas une rumeur, c’est fait à 2 milliards de pour-cent. Steve Mandanda est Niçois, j’ai envie de pleurer quand je dis ça », a lancé Mohamed Henni dans une vidéo virale.

Un autre indésirable de Sampaoli vers Nice cet hiver ?

En cas de départ de Steve Mandanda à l’OGC Nice, Christophe Galtier accueillerait un nouvel indésirable de Jorge Sampaoli cet hiver. Marseille a déjà prêté Jordan Amavi au Gym avec une option d’achat. Avec seulement quatre matches disputés sous les couleurs de l’OM cette saison, le latéral n’entrait pas dans les plans du technicien argentin. L’arrière gauche a disputé ses premières minutes avec les Aiglons lors de la dernière sortie contre le FC Nantes (victoire 2-1).

Désormais cantonné à un rôle de remplaçant à l’Olympique de Marseille, le portier international (34 sélections) pourrait donc rejoindre son coéquipier à Nice. Un départ d’autant plus possible que le club azuréen veut préparer un départ de Walter Benitez l’été prochain. Au terme de la saison, le portier de 28 ans n’aura plus qu’un an de contrat avec le Gym. Lequel ne devrait pas s’opposer à sa vente à défaut de le voir partir libre dans un an, au terme de son contrat.