OL Mercato : Lyon cherche une porte de sortie à Shaqiri !

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 14:36

Il est question du départ de Xherdan Shaqiri de l’ OL cet hiver. Des clubs se sont positionnés pour le recruter d’ici la fin du mercato hivernal.

OL : Xherdan Shaqiri placé sur le marché des transferts

Transféré de Liverpool en Premier League l’été dernier, Xherdan Shaqiri est décevant sous le maillot de l’ OL. En six mois chez les Gones, il n’a pas satisfait les attentes du staff technique du club rhodanien, alors qu’il possède l’un des plus gros salaires du vestiaire du club rhodanien (un peu plus de 4 millions d'euros par an). Dès lors, l’Olympique Lyonnais souhaite se débarrasser de lui dans ce mois de janvier, en cas d’offre intéressante. Le polyvalent attaquant est donc mis sur le marché et des courtisans se manifestent pour le récupérer.

Des clubs de Premier League, de Bundesliga ou encore de Serie A sont évoqués sans plus de précision. Un club de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain, serait aussi sur les rangs. D’après les indiscrétions de Sky Sport, plusieurs clubs sont entrés en contact avec la direction de l’ OL pour étudier la faisabilité du transfert de Xherdan Shaqiri. Toutefois, aucune offre concrète pour ce dernier n’est encore arrivée sur le bureau de Jean-Michel Aulas.

Le Suisse veut se relancer en vue de la Coupe du Monde

En effet, l’idée de se relancer loin de l’Olympique Lyonnais intéresse sérieusement l’international suisse (100 sélections, 26 buts). Capitaine de la Nati, il souhaite jouer régulièrement afin d’être sélectionnable pour la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022. Or à l' OL, Xherdan Shaqiri n’a disputé que 9 matches en Ligue 1 (pour 1 but et 2 passes décisives) depuis son arrivée à Lyon le 23 août 2021. L’ancien joueur des Reds a été acheté 6 mllions d'euros, cependant il vaut actuellement 8 millions d'euros.