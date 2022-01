LOSC Mercato : Un énorme coup dur à venir pour Lille !

Publié par Thomas G. le 21 janvier 2022 à 20:11

Le LOSC va perdre un nouveau joueur dans les prochains mois. Ce joueur qui a remporté la Ligue 1 avec Lille ne veut pas prolonger.

LOSC Mercato : Renato Sanches ne veut pas prolonger l’aventure

Décidément, le navire lillois est véritablement en train de tanguer. Un nouveau soldat souhaite s’en aller. Après les départs d’Ikoné et Yacizi et le futur départ probable de Reinildo, le LOSC s’apprête à perdre un nouveau joueur. En l’occurrence Renato Sanches, qui ne souhaite pas prolonger, lui qui est sous contrat avec le LOSC jusqu’au 30 juin 2023.

Le milieu de terrain portugais a stoppé les négociations avec Lille. Cette manœuvre a pour but de faciliter son départ. Les Lillois sont endettés à hauteur de 156 millions d’euros. Une dette qu’Olivier Létang souhaite recouvrir au plus vite. Ainsi, chaque transfert est une opportunité pour les Lillois et un joueur qui ne veut pas prolonger doit partir. Olivier Létang sait qu’un départ gratuit en ces temps difficiles serait fort préjudiciable. Renato Sanches va ainsi être mis sur la liste des transferts pour récupérer des liquidités.

L'AC Milan et le PSG sur le qui-vive

L'AC Milan est très intéressé par Renato Sanches. L’intérêt des Milanais date de l’époque où le joueur portugais était sous contrat avec le Bayern Munich, autrement dit cela ne date pas d’hier. Le deal entre le LOSC et le Milan AC pourrait se conclure pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros. Le PSG qui cherche à faire un coup pour se renforcer au milieu de terrain est aussi intéressé par le portugais.

Cependant, le joueur formé à Benfica, devrait finir la saison avec le LOSC avant d’être vendu cet été par Lille. Le club nordiste est qualifié en 8e de finale de Ligue des champions (face à Chelsea). De plus, ils sont à la lutte en championnat pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les Dogues ne peuvent pas se permettre de perdre tous leurs meilleurs éléments. Olivier Létang sait que les champions de France en titre sont en difficulté au classement, il ne veut pas aggraver la situation en les affaiblissant. Lorsque les dirigeants lillois vont mettre Renato Sanches sur la liste des transferts, les clubs devraient se bousculer.